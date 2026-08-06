Много воды утекло

Системы водоснабжения США, возможно, подверглись самым масштабным в истории скоординированным кибератакам: по данным федеральных ведомств, диверсии затронули как минимум 12 штатов и привели к нарушениям в работе более 150 муниципальных инженерных сооружений. Американские эксперты подозревают иранских хакеров, но не приводят каких-либо доказательств в пользу этой версии. Президент США Дональд Трамп иранское вмешательство отрицает — по его мнению, во всем виноваты нерадивые губернаторы-демократы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люк системы водоснабжения и канализации Детройта

Фото: Rebecca Cook / Reuters Люк системы водоснабжения и канализации Детройта

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Проблемы с работой систем водоснабжения и очистки сточных вод в нескольких американских штатах длятся уже неделю. 6 августа СМИ сообщили, что перебои выявлены как минимум в 12 штатах, при этом эксперты не исключают, что еще не все данные доведены до ФБР и Агентства по охране окружающей среды. В наибольшей степени пострадала Миннесота, где была нарушена работа более 300 муниципальных инженерных сооружений. В ФБР заявили, что проблемы связаны с массированными скоординированными кибератаками. Именно из-за компьютерных диверсий якобы перестали работать системы дистанционного управления узлами водоснабжения, в ряде штатов упал уровень давления в водопроводной сети, в то время как в других случились затопления. Из-за рисков проникновения неочищенных грунтовых вод в трубопровод власти рекомендовали жителям кипятить воду перед употреблением.

Как заявило ФБР, хакеры атаковали операционные технологии, а именно промышленные контроллеры компании Rockwell Automation серий MicroLogix 1100 и 1400, подключенные к интернету.

Злоумышленники сканировали сеть, находили уязвимые устройства и пытались проникнуть в них, используя заводские пароли по умолчанию, которые в большинстве случаев оказывались действительными. Получив доступ, они меняли учетные данные и IP-адреса, полностью блокируя операторам доступ к управлению системами.

Увидев масштаб взломов, ФБР призвало коммунальные службы немедленно отключить все промышленные контроллеры от интернета, сменить стандартные пароли производителей на сложные и уникальные, заблокировать возможность удаленного обновления прошивок и проверить сотовые модемы и управляющие файлы программ на наличие посторонних изменений. Также рекомендовано регулярно проверять готовность персонала к переходу на полностью ручное управление насосами и задвижками. При этом в ФБР особо подчеркнули, что на данный момент угрозы загрязнения питьевой воды нет, а для предотвращения более глубокого инфраструктурного кризиса вводятся все защитные меры.

Американские власти пока публично не говорят, кто может стоять за этой серией кибератак, но большинство американских экспертов и СМИ обвиняют Иран.

Нейт Джордж, мэр Брэма, небольшого города к северу от Миннеаполиса, который был в числе пострадавших от кибератак, заявил газете The New York Times, что у федеральных и местных властей практически нет сомнений в том, кто является вероятным виновником. «Мы получаем обрывки информации от штата Миннесота и ФБР. Они почти уверены, что это иранцы, но не хотят говорить об этом публично»,— рассказал он.

Еще год назад, вскоре после так называемой 12-дневной войны США и Израиля против Ирана, госструктуры США, ответственные за кибербезопасность, опубликовали предупреждение о возможных кибератаках иранцев на американские компании, включая системы жизнеобеспечения. Они призвали соответствующие структуры принять меры для защиты своей информационной инфраструктуры от внешнего воздействия.

«Системы жизнеобеспечения, к которым, безусловно, относятся системы водоснабжения, особенно крупных городов и промышленных объектов являются критической инфраструктурой,— пояснил “Ъ” исполнительный директор АНО КОМИБ (Центра координации государственно-частного партнерства в области международной информационной безопасности) Андрей Кульпин.— Сложно удаленно оценить реальный уровень защищенности конкретных объектов или отраслей. Тем не менее с учетом высокого уровня цифровизации и автоматизации подобных объектов риски информационной безопасности являются реальными и весьма высокими — вплоть до физического повреждения оборудования и многонедельного простоя». На устойчивость функционирования подобных предприятий, по его словам, влияет множество факторов, например внедренные средства защиты, процессы системы организации кибербезопасности, наличие квалифицированной службы информационной безопасности.

По сообщениям американских СМИ, большинство муниципальных систем водоснабжения рекомендациям по усилению уровня защиты информационной инфраструктуры не последовали, прежде всего из-за нехватки финансирования и квалифицированного персонала.

«Мы сталкиваемся с последствиями игнорирования важности инвестиций в кибербезопасность нашей страны и нашей критически важной инфраструктуры,— заявила в открытом письме исполнительный директор американской Коалиции по кибербезопасности в области операционных технологий Татьяна Болтон.— Нам повезло, что более катастрофического инцидента пока не произошло. Но мы больше не можем полагаться на удачу».

Иранские власти не комментируют заявления о том, что Тегеран стоит за атаками на системы водоснабжения в США.

Ранее сам Иран не раз обвинял США и Израиль в компьютерных диверсиях в отношении его критически важной инфраструктуры. В марте—июне 2025 года несколько крупных иранских банков пострадали из-за кибератак. В 2022 году из-за кибератак оказалась парализована работа трех крупных иранских сталелитейных предприятий. В 2021 году в результате кибератаки вышли из строя едва ли не все АЗС на территории Ирана. Во всех случаях власти Ирана ответственность за инциденты возложили на Израиль и США (что те отрицали). Самой же известной совместной кибератакой США и Израиля на иранскую инфраструктуру стала операция «Олимпийские игры», в ходе которой в 2010 году ядерный объект в Натанзе был поражен вирусом Stuxnet. В результате диверсии из строя была выведена почти тысяча центрифуг. О том, что эта кибератака была осуществлена США и Израилем, известно из журналистских расследований. Власти обеих стран причастность к диверсии отрицают.

Дональд Трамп, впрочем, в проблемах с водоснабжением винит не Иран, а губернаторов пострадавших штатов, прежде всего тех, кто представляет Демократическую партию. Так, он обрушился с критикой на своего давнего оппонента, губернатора Миннесоты Тима Уолза, назвав его «коррумпированным». «Мы слышали о кибератаке в Миннесоте, в которой обвиняют Иран. Я так не думаю. Я считаю, что виновата Миннесота, потому что ее власти проявили вопиющую некомпетентность»,— заявил он. Ситуацию в штатах, управляемых республиканцами, президент комментировать не стал.

Тим Уолз отверг обвинения в свой адрес. Из его комментария следует, что он считает Иран ответственным за инциденты. «Трамп точно знает, кто несет ответственность за эту атаку, и знает, что пострадали и другие штаты. Именно так выглядит современная война»,— заявил он, добавив, что у президента нет плана, как завершить противостояние с Ираном.

По словам Андрея Кульпина, тема атрибуции источника кибератаки является «крайне сложной и весьма политизированной». «При этом нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что некорректные сценарии работы систем водоснабжения могут быть вызваны физическими поломками оборудования или неквалифицированной работой персонала»,— добавил он.

Елена Черненко