Полиэтилен обмотает границы

Структуры СИБУРа инициировали антидемпинговое расследование против производителей полиэтилена и полипропилена из Азербайджана и Туркменистана, которые, по мнению компании, поставляют в ЕАЭС продукцию по заниженным ценам. Эксперты указывают, что импортирующиеся из этих стран марки производятся и в РФ, так что даже полный запрет не станет проблемой. А вот для Азербайджана российский рынок — основной и премиальный, и его потеря будет серьезной проблемой для поставщиков страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) начала антидемпинговое расследование в отношении полиэтилена высокой плотности, полипропилена и его сополимеров из Азербайджана и Туркменистана. Дела инициированы крупнейшей в РФ нефтехимической компанией СИБУР и ее структурами — «Казаньоргсинтезом» и «Нижнекамскнефтехимом».

В материалах ЕЭК отмечается, что в 2024 году эти товары продавались по демпинговым ценам, то есть ниже стоимости на внутреннем рынке стран-поставщиков. Демпинговая маржа по полиэтилену из Азербайджана составила 19,9%, по полипропилену — 33,85%, по полипропилену и его сополимерам Туркменистана — 13,55%. Такие поставки, говорится в документе, оборачиваются потерями для российской нефтехимической отрасли.

В течение 60 дней с начала расследования ЕЭК будет принимать комментарии и сведения от заинтересованных лиц. В течение 45 дней они могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний. Итогом расследования могут стать установление пошлин, квот или даже полный запрет на поставки. В СИБУРе ситуацию комментировать не стали.

В прошлом году переработчики пластмасс обращались в правительство с обратной просьбой — облегчить импорт сырья и отменить действующую с 2022 года ввозную антидемпинговую пошлину в размере 20% на полиэтилен из Узбекистана, а также обнулить ввозные пошлины на все полимерное сырье с текущих 6,5%. Тогда речь в большей степени шла о специальных марках, которые не производятся в России. Но из Азербайджана и Туркменистана поставляются в том числе те продукты, которые есть и в ассортименте российских компаний. Источники в них подтвердили “Ъ”, что импортное сырье поставляется по ценам во многих случаях ниже российских.

Как отмечает глава Rupec Дмитрий Семягин, в России производство полиэтилена существенно превышает его переработку и дефицита базовых марок этого полимера нет. Импорт, по его словам, представлен преимущественно марками, которые в России не производятся вообще или производятся в недостаточном количестве. А с 2022 года разработка и омологация новых марок внутри страны существенно ускорилась, говорит эксперт. По его словам, с 2021 года к 2024 году доля импорта в потреблении в РФ, в том числе за счет ограничений на поставки из ЕС, снизилась с 27% до 16%.

Азербайджан, уточняет господин Семягин, стал одним из выгодоприобретателей от санкций в отношении России: доля страны в общем объеме импорта полиэтилена на рынке РФ выросла с 9% до 17%. Хотя, добавляет эксперт, в общем масштабе российского рынка объемы незначительны — всего 75 тыс. тонн в год.

По словам Дмитрия Семягина, Азербайджан не обладает уникальным марочным ассортиментом и острой необходимости в поставках нет. «В целом хорошо, что сохраняется альтернатива. Любому рынку здоровая конкуренция идет на пользу, за исключением случаев откровенного демпинга»,— отмечает он. Но, подчеркивает эксперт, иностранный демпинг в долгосрочной перспективе приводит к вытеснению отечественных производителей и установке импортного контроля над рынком, который становится в зависимость от нерыночных проблем и манипуляций. «Мы это видели в 2022 году, когда европейские компании массово прекратили поставки»,— напоминает аналитик. А российские производители полимеров, по его словам, оказались в сложной экономической ситуации на фоне укрепления рубля и снижения цен.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов также говорит, что Россия производит весь ассортимент полиэтилена, который выпускается в Азербайджане. Как отмечает эксперт, поставки продукта по демпинговым ценам в РФ имели место в основном в приграничные регионы. Он считает, что даже полное закрытие импорта не окажет серьезного влияния на российский рынок, так как СИБУР перенаправит на внутренний рынок часть низкодоходных азиатских спотовых поставок. А для Азербайджана, добавляет эксперт, потеря премиального рынка РФ станет очень большой проблемой.

В то же время владелец производителя пленок «Гранд-мастер» Анзор Узденов опасается, что после перенаправления более дешевого сырья из Азербайджана на другие рынки оттуда в Россию будет поступать готовая продукция, с которой внутренним переработкам придется конкурировать.

Ольга Мордюшенко