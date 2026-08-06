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Белгородский суд отменил арест счетов «Уральской стали» по долгу структуре НЛМК

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство АО «Уральская сталь» (контролируется «Загорским трубным заводом» Дениса Сафина) и отменил арест, наложенный на счета и имущество фирмы в пределах 556,2 млн руб. — суммы основного долга перед АО «Стойленский ГОК» (структура ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат», НЛМК). Информация об отмене обеспечения иска была опубликована в арбитражной картотеке 29 июля.

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным суда, обеспечительные меры были приняты определением от 19 февраля «в целях сохранения существующего положения сторон, а также ввиду того, что непринятие обеспечительных мер могло затруднить или сделать невозможным исполнение принятого по делу судебного акта». При этом вместе с ходатайством об отмене обеспечительных мер поступила информация, что «Уральская сталь» полностью погасила сумму основного долга в середине июля.

  • В июле «Ъ-Черноземье» писал, что 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение о взыскании с АО «Уральская сталь» в пользу АО «Стойленский ГОК» 597,9 млн руб. Жалоба ответчика была оставлена без удовлетворения. В сумму требований, помимо 556,2 млн руб. основного долга по договору поставки от 2020 года, также входят 41,7 млн руб. неустойки.

О динамике металлургии в макрорегионе — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Сталь уходит в минус».

Денис Данилов