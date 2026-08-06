Судостроитель прокатил спасателей

Как стало известно “Ъ”, в Москве к четырем годам лишения свободы приговорен соучредитель ООО «Астрон Марин» Кирилл Жагорин. Он признан виновным в поставке МЧС не соответствующих техническому заданию патрульных катеров с нанесением ущерба почти на 105 млн руб. Дело в отношении его компаньона Дмитрия Рябеца было приостановлено судом в связи с тем, что тот заключил контракт с Минобороны и ушел на СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Нагатинский суд Москвы огласил приговор соучредителю петербургского ООО «Астрон Марин» Кириллу Жагорину. Признав его виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), судья Юлия Сухинина назначила ему наказание в виде четырех лет лишения свободы. При этом большую часть срока предприниматель уже отсидел в СИЗО во время следствия и суда. Сам осужденный своей вины в инкриминированном деянии, по данным “Ъ”, не признал, а его защита намерена обжаловать приговор.

Рассматривать это уголовное дело суд начал в марте прошлого года. Тогда на скамье подсудимых вместе с Кириллом Жагориным был и его деловой партнер и совладелец ООО «Астрон Марин» Дмитрий Рябец. Однако он не стал дожидаться окончания процесса, заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО. В сентябре 2025 года рассмотрение дела в отношении него суд приостановил.

Как уже рассказывал “Ъ”, в основу этого судебного разбирательства легли взаимоотношения Кирилла Жагорина и Дмитрия Рябеца, чья компания занималась производством и продажей катеров, с МЧС.

Учрежденное бизнесменами еще в 2012 году ООО «Астрон Марин» регулярно участвовало в тендерах на поставку различным госструктурам, включая региональные подразделения МЧС, своей продукции. Очередной госконтракт стоимостью почти 105 млн руб. на поставку ФКУ «Центральная база измерительной техники» МЧС России девяти катеров «Корвет-850» с двигателями марки Suzuki и трейлерами для транспортировки стороны заключили 11 июня 2020 года. Исполнен он был 31 декабря 2020 года. Однако заказчик катера принимать отказался, потребовав «заменить товар ненадлежащего качества». По мнению представителей МЧС, поставленная продукция якобы не соответствовала некоторым пунктам техзадания.

В досудебном порядке урегулировать возникшие разногласия сторонам не удалось. В итоге представители МЧС обратились в Арбитражный суд Москвы (рассмотрение до сих пор продолжается) и правоохранительные органы. 4 апреля 2023 года следственное управление СКР по Центральному округу Москвы возбудило в отношении предпринимателей уголовное дело. 10 августа того же года Дмитрия Рябеца и Кирилла Жагорина задержали, а Замоскворецкий суд Москвы отправил их в СИЗО.

Как полагало следствие, с которым согласился и суд, обвиняемые Рябец и Жагорин изначально «осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательств, в итоге поставив катера, эксплуатация которых может представлять опасность для экипажа».

Нанесенный МЧС ущерб следствие оценило в полную сумму контракта — почти 105 млн руб.

Интересно, что похожая ситуация сложилась и с аналогичным контрактом, заключенным сторонами практически в то же время. МЧС разорвало его в одностороннем порядке, отказавшись принимать у компании «Астрон Марин» в 2021 году пять катеров, но уже другой марки. Те, по мнению спасательного ведомства, тоже не соответствовали техническому заданию. В частности, изготовлены они были из алюминия, а не композитного материала, водоизмещение катера составляло около 2260 кг вместо 1300 кг, а его масса вдвое превышала грузоподъемность прицепа. Впрочем, разбирательства по этому контракту, стоимость которого составляет 75,6 млн руб., в уголовную плоскость так и не перешли. Все завершилось противостоянием в арбитражных инстанциях. Все они, включая кассационную, встали на сторону заказчика.

Олег Рубникович