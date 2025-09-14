Спасатели отказались от патрульных катеров

Как стало известно “Ъ”, суд в Москве приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении соучредителя ООО «Астрон Марин» Дмитрия Рябеца. Вместе с компаньоном Кириллом Жагориным он обвиняется в поставке МЧС не соответствующих техническому заданию патрульных катеров с нанесением ущерба почти на 105 млн руб. Поводом для судебного решения стало то обстоятельство, что господин Рябец ушел на СВО.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), фигурантами которого являются соучредители петербургского ООО «Астрон Марин» Дмитрий Рябец и Кирилл Жагорин, Нагатинский суд столицы слушает с марта 2025 года. На днях, после того как состоялось девять заседаний, рассмотрение дела в отношении подсудимого Рябеца было приостановлено, поскольку тот заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО. Таким образом теперь приговор придется выслушать только его деловому партнеру Кириллу Жагорину.

Компания по производству и продаже катеров «Астрон Марин» была учреждена Рябецем и Жагориным в 2012 году и с тех пор не раз участвовала в тендерах на поставку различным госструктурам, включая региональные подразделения МЧС, своей продукции. Очередной госконтракт стоимостью почти 105 млн руб. на поставу ФКУ «Центральная база измерительной техники (ЦБИТ)» МЧС России девяти катеров «Корвет-850» с двигателями марки Suzuki и трейлерами для транспортировки стороны заключили 11 июня 2020 года. Исполнен он был 31 декабря 2020 года.

Однако заказчик катера принимать отказался, потребовав «заменить товар ненадлежащего качества». По мнению представителей МЧС, поставленная продукция якобы не соответствовала некоторым пунктам техзадания.

В досудебном порядке урегулировать возникшие разногласия сторонам не удалось. В итоге представители МЧС обратились в Арбитражный суд Москвы (рассмотрение до сих пор продолжается) и правоохранительные органы. 4 апреля 2023 года следственное управление по ЦАО ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту мошенничества. 10 августа 2023 года по постановлению следователя были задержаны Дмитрий Рябец и Кирилл Жагорин, а Замоскворецкий суд Москвы избрал обоим меру пресечения в виде ареста.

Как следует из материалов дела, обвиняемые Рябец и Жагорин изначально «осознавали невозможность исполнения взятых на себя обязательства, в итоге поставив катера, эксплуатация которых может представлять опасность для экипажа».

Нанесенный МЧС ущерб следствие оценило в полную сумму контракта — почти 105 млн руб.

По данным “Ъ”, своей вины фигуранты не признали, а их защита утверждала, что следствие необоснованно вмешалось в гражданско-правовые отношения. На это, по словам одного из адвокатов, указывает «наличие в Арбитражном суде Москвы дела по иску ФКУ ЦБИТ МЧС России к ООО "Астрон Марин"».

Отметим, что такая же ситуация сложилась и с аналогичным контрактом, заключенным сторонами практически в то же время. МЧС разорвало его в одностороннем порядке, отказавшись принимать у компании «Астрон Марин» в 2021 году пять катеров, но уже другой марки. Те, по мнению спасательного ведомства, тоже не соответствовали техническому заданию. В частности, изготовлены они были из алюминия, а не композитного материала, водоизмещение катера составляло около 2260 кг вместо 1300 кг, а его масса вдвое превышала грузоподъемность прицепа, что тоже не предусматривалось.

Впрочем, разбирательства по этому контракту, стоимость которого составляет 75,6 млн руб., в уголовную плоскость так и не перешли. Все завершилось противостоянием в арбитражных инстанциях.

Истец в лице МЧС настаивал на замене товара ненадлежащего качества, а компания «Астрон Марин» требовала принять и оплатить произведенные ею катера. При этом в судах представители последней утверждали, что заказчик в техзадании допустил ошибки или опечатки, в результате чего изготовить катер в полном соответствии с ним физически невозможно.

«Поставщик, являясь профессиональным участником рынка, в ходе производства катеров выявил недостаток в техническом задании и изготовил катера в соответствии с отраслевыми стандартами и требованиями безопасности, обеспечивающими заказчику возможность эксплуатации судов в соответствии с заявленными в технической документации целями»,— говорится в отзыве ООО на исковые требования представителя МЧС. Однако все судебные инстанции, включая кассационную, встали на сторону заказчика.

Олег Рубникович