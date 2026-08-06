Минфин: власти снова обсуждают эксперимент по онлайн-торговле алкоголем

Минсельхоз, Минэкономразвития и Минпромторг продолжают обсуждать эксперимент по продаже алкоголя через «Почту России» и маркетплейсы. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

По словам господина Сазанова, Минфин в этом вопросе выступает согласующей стороной и ориентируется на указанные ведомства. Сроки работы над инициативой он уточнять не стал, передает «Интерфакс».

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. Обсуждение ее легализации возобновилось в 2021 году, а в 2023 году правительство внесло в Госдуму законопроект об эксперименте по онлайн-продаже российского вина. Документ предполагает, что реализовывать алкоголь таким образом сможет «Почта России». Инициативу так и не рассмотрели.

В начале июня 2026 года вице-премьер Дмитрий Патрушев предложил президенту Владимиру Путину вернуться к обсуждению этого вопроса. Продавать вино, по его мнению, можно и через маркетплейсы. Источники «Ъ» говорили, что предложение получило поддержку.