Московское «Динамо» продлило контракт с капитаном Игорем Ожигановым

Московское «Динамо» объявило о продлении соглашения с защитником Игорем Ожигановым. Новый контракт рассчитан на два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

33-летний хоккеист выступает за «Динамо» с 2023 года. За 227 матчей в составе клуба он набрал 90 (21 гол+69 результативных передач) очков. Вместе с командой Игорь Ожиганов стал обладателем Кубка континента (2024) и бронзовым призером чемпионата КХЛ (2025).

Ранее в КХЛ защитник играл за московский ЦСКА, хабаровский «Амур», новосибирскую «Сибирь», казанский «Ак Барс» и петербургский СКА. На протяжении одного сезона он выступал за клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мейпл Лифс».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. В первом матче регулярного чемпионата «Динамо» в гостях сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста».

Арнольд Кабанов