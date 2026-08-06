Шесть человек пострадали при ударе дрона по маршрутке в Запорожской области

Шесть человек пострадали при ударе дрона ВСУ по маршрутке в Токмакском муниципальном округе Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил глава округа Александр Калмыков.

По словам господина Калмыкова, маршрутка ехала из Токмака в Мелитополь. Дрон ударил по транспорту, когда он стоял у остановочного павильона. Среди пострадавших — четверо мужчин и две женщины. Три человека были госпитализированы. «Никаких военных объектов рядом нет, в автобусе находились только гражданские лица»,— сказал глава округа.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий регулярно сообщает об атаках ВСУ на регион. Сегодня он писал о повреждении «ключевого энергетического объекта». Господин Балицкий отметил, что из-за отключений электричества в регионе сложилась критическая ситуация с водоснабжением.