Экс-главу «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина начали судить за растрату
Как узнал «Ъ», Верхнесалдинский райсуд Свердловской области приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, обвиняемого в растрате 6,5 млрд руб. при закупке сырья. Свою вину экс-топ-менеджер не признал.
В суд дело господина Воеводина поступило в середине июля. Спустя несколько дней судья Ксения Ефимова продлила подсудимому арест на полгода, отклонив просьбу защиты об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.
Хотя процесс был объявлен открытым, в пресс-службе суда отказались предоставить «Ъ» информацию о деле. Однако, как удалось узнать «Ъ», 6 августа в суде стартовало судебное следствие, в ходе которого прокуратура огласила обвинительное заключение, а подсудимый высказал свое отношение к нему.
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Бывшего гендиректора ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина задержали 26 июня 2025 года в Москве вместе с Евгением Лысенко, руководителем ООО «НПО "Вторпромресурсы"», по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позднее обвинение было переквалифицировано на растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а дело в отношении Евгения Лысенко выделено в отдельное производство в связи с его признанием вины и сотрудничеством с прокуратурой.
Согласно обвинению, с 2016 по 2020 год Михаил Воеводин организовал закупку титаносодержащего лома и отходов по завышенным ценам через швейцарские компании Interlink Metals and Chemicals AG и TAVA Titanium SA, а также российские ООО «НПО "Вторпромресурсы"» и ООО «Торгово-промышленный вектор». Следствие оценило ущерб в 6,595 млрд рублей, полагая, что «ВСМПО-Ависма» могла производить сырье собственными силами, избегая привлечения контрагентов. В составе организованной группы, помимо Воеводина, Лысенко и скончавшегося Андрея Орлова, обвиняется гражданин США Игорь Райхельсон, основатель швейцарских компаний, который был заочно арестован и объявлен в розыск.