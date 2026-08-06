Экс-главу «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина начали судить за растрату

Как узнал «Ъ», Верхнесалдинский райсуд Свердловской области приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, обвиняемого в растрате 6,5 млрд руб. при закупке сырья. Свою вину экс-топ-менеджер не признал.

В суд дело господина Воеводина поступило в середине июля. Спустя несколько дней судья Ксения Ефимова продлила подсудимому арест на полгода, отклонив просьбу защиты об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Хотя процесс был объявлен открытым, в пресс-службе суда отказались предоставить «Ъ» информацию о деле. Однако, как удалось узнать «Ъ», 6 августа в суде стартовало судебное следствие, в ходе которого прокуратура огласила обвинительное заключение, а подсудимый высказал свое отношение к нему.

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