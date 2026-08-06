Миллиарды растворились в шихте

Как стало известно “Ъ”, Верхнесалдинский райсуд Свердловской области приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего гендиректора крупнейшего в мире производителя титана ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина, обвиняемого в растрате 6,5 млрд руб. при закупке сырья. Свою вину экс-топ-менеджер не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Бывший генеральный директор ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В суд дело господина Воеводина поступило в середине июля. Спустя несколько дней судья Ксения Ефимова продлила подсудимому арест на полгода, отклонив просьбу защиты об изменении меры пресечения на любую другую, не связанную с лишением свободы.

Хотя процесс был объявлен открытым, в пресс-службе суда отказались предоставить “Ъ” информацию о деле.

Однако, как удалось узнать “Ъ”, 6 августа в суде стартовало судебное следствие, в ходе которого прокуратура огласила обвинительное заключение, а подсудимый высказал свое отношение к нему.

Под стражей бывший директор металлургической компании оказался 26 июня 2025 года по решению Дорогомиловского райсуда Москвы вместе с руководителем ООО «НПО “Вторпромресурсы”» (ООО НПО ВПР) Евгением Лысенко. Изначально их обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое впоследствии было переквалифицировано на растрату (ч 4. ст. 160 УК РФ). Господин Лысенко в дальнейшем признал вину и был переведен под домашний арест. Его дело выделено в отдельное производство и будет рассмотрено позже в особом порядке, очевидно, после того, как он даст показания на процессе господина Воеводина.

Самому экс-гендиректору «ВСМПО-Ависма» инкриминируется растрата в 2016–2020 годах — закупка шихтового материала, который используется при производстве титана, по завышенным ценам. Продукция приобреталась у швейцарских компаний Interlink Metals and Chemicals AG и TAVA Titanium SA и поставлялась в адрес российских ООО «НПО “Вторпромресурсы”» и ООО «Торгово-промышленный вектор» (ООО ТПВ), директорами которых являлись Евгений Лысенко и Андрей Орлов. Эти компании перерабатывали лом в шихту и отгружали «ВСМПО-Ависма» для производства в России титана. Господин Орлов скончался еще до возбуждения дела, которое в отношении него было прекращено. Следствие полагает, что госкорпорация «могла произвести» сырье «собственными силами», без контрагентов, сэкономив таким образом в 2015–2020 годах 6,595 млрд руб.

Закупка же сырья по завышенным ценам привела к растрате средств госкорпорации: 4,021 млрд руб.— через ООО НПО ВПР, 1,1 млрд руб.— через ООО ТПВ и еще 1,4 млрд руб.— через новосибирское ООО «Экспериментальный завод титановых сплавов» (ООО ЭЗТС).

Обвинение утверждает, что преступление было совершено Михаилом Воеводиным в составе организованной группы, в которую входили Лысенко, Орлов, «неустановленное лицо из числа руководителей ООО ЭЗТС», а также основатель швейцарских компаний Interlink Metals and Chemicals AG и TAVA Titanium SA гражданин США Игорь Райхельсон. Он был заочно арестован и объявлен в розыск. Свою вину господин Райхельсон отрицает. Не признавал вину с начала следствия и господин Воеводин.

Не изменилась его позиция, по данным “Ъ”, и в ходе процесса. Когда прозвучало обвинительное заключение, подсудимый заявил, что вину не признает и что никаких хищений не было. С точки зрения господина Воеводина, закупка сырья за рубежом была необходима, так у «Ависмы» не было собственных производственных мощностей, чтобы выпускать сырье необходимых технических свойств и характеристик в объемах, требовавшихся для исполнения контрактных обязательств. Его адвокаты отказались от комментариев, сославшись на волю клиента.

Михаил Воеводин уже проходил по двум уголовным делам о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), однако в 2021 и 2022 годах они были прекращены с назначением ему судебных штрафов в 80 тыс. и 90 тыс. руб.

Его третье уголовное дело вначале было возбуждено по такой же статье УК и передано в Верхнесалдинский райсуд Свердловской области, который в сентябре 2024 года вернул материалы прокурору, а фактически на доследование. В дальнейшем из МВД его передали в СКР, который по выделенному материалу возбудил другое дело. Оно и закончилось обвинением в растрате 6,5 млрд руб., по которому Михаилу Воеводину теперь грозит до десяти лет колонии.

“Ъ” направил запрос в ПАО «ВСМПО-Ависма», которое признано потерпевшим по делу. На момент публикации материала ответ не поступил. Ранее в госкорпорации сочли комментарии по итогам расследования преждевременными.

Мария Локотецкая