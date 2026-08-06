В Якутии и Смоленской области создадут кластер по огранке алмазов
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании кластера по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области. Документ вступает в силу с 1 марта 2027 года.
Участниками кластера смогут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Критерии для включения в реестр должен разработать Минфин. Взаимодействие участников кластера с компаниями по добыче алмазов будет организовывать «Внешнеэкономическое объединение “Алмазювелирэкспорт”».
Якутия лидирует по добыче алмазов в России. На долю региона приходится около 82% российских запасов минерала. Большую часть российского рынка алмазодобычи занимает компания АЛРОСА. В Смоленске работает крупнейший производитель бриллиантов в России — «Производственное объединение “Кристалл”».
О добыче алмазов в России — в материале «Ъ» «Поставки в ограненном объеме».
Встреча президента Владимира Путина с гендиректором АЛРОСА Павлом Маринычевым состоялась 4 августа 2026 года, где обсуждались вопросы сокращения затрат компании на 25%, или на 65 млрд рублей, на фоне кризиса в алмазной отрасли. На этой встрече господин Путин отметил, что запасы алмазов компании достигли 1 млрд карат, что составляет половину от общемировых запасов, а на долю АЛРОСА приходится примерно 30% мировой добычи.
Компания АЛМАР отложила начало добычи алмазов на участке Беенчиме в Якутии до восстановления рыночных цен и формирования благоприятной макроэкономической конъюнктуры, согласно годовому отчету, опубликованному в июле 2026 года. Восстановление алмазного рынка, по прогнозам отраслевых аналитиков, может занять до трех лет, поэтому АЛМАР сосредоточится на геологоразведочной работе и привлечении инвестиций.