В Якутии и Смоленской области создадут кластер по огранке алмазов

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании кластера по огранке алмазов в Якутии и Смоленской области. Документ вступает в силу с 1 марта 2027 года.

Участниками кластера смогут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в специальный реестр. Критерии для включения в реестр должен разработать Минфин. Взаимодействие участников кластера с компаниями по добыче алмазов будет организовывать «Внешнеэкономическое объединение “Алмазювелирэкспорт”».

Якутия лидирует по добыче алмазов в России. На долю региона приходится около 82% российских запасов минерала. Большую часть российского рынка алмазодобычи занимает компания АЛРОСА. В Смоленске работает крупнейший производитель бриллиантов в России — «Производственное объединение “Кристалл”».

О добыче алмазов в России — в материале «Ъ» «Поставки в ограненном объеме».