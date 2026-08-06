Лидеру «Процветающей Армении» Царукяну предъявили новые обвинения
Против арестованного лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна выдвинули новое обвинение по статьям об особо крупном вымогательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.
По делу также проходит Седрак Арустамян, бывший гендиректор концерна «Мульти Груп», который принадлежал господину Царукяну. Их обвиняют в вымогательстве $2,5 млн. По версии следствия, в 2008 году оппозиционер познакомился с бизнесменом армянского происхождения из Ливана. Они договорились запустить бизнес и в 2009 году открыли компанию по продаже золотых украшений, распределив доли пополам. Директором был назначен Седрак Арустамян, приводит подробности Sputnik Армения.
Предприниматель из Ливана также предложил Царукяну основать завод по производству питьевой воды в Котайкской области. Лидер «Процветающей Армении» должен был построить здание завода, его партнер — оборудовать производство, однако этого не было сделано. В 2010 году, по версии СК, Гагик Царукян и Седрак Арустамян под угрозой применения насилия потребовали от ливанского бизнесмена передачи его долей Арустамяну. Также они хотели легализовать полученные акции, что следователи квалифицировали как отмывание средств. Адвокаты лидера «Процветающей Армении» пока не комментировали новые обвинения.
Господина Царукяна задержали 6 июля в Ереване. В его доме и принадлежащих ему компаниях прошли обыски. Уголовное преследование оппозиционера началось вскоре после завершения парламентских выборов в Армении.
В Армении ранее уже задерживали бывшего гендиректора концерна «Мульти груп» Седрака Арустамяна по делу о содействии особо крупному мошенничеству и отмыванию денег. Его задержание 5 августа 2026 года связано с расследованием в отношении Гагика Царукяна. 31 июля 2026 года Антикоррупционный суд Армении передал коньячно-винно-водочный завод «Арарат» Гагика Царукяна в управление государства, а в середине июля 2026 года был передан «Араратцемент».
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня 2026 года, на которых партия «Процветающая Армения» не смогла преодолеть барьер в 4%, набрав 3,996% голосов. В связи с этим, 13 июня 2026 года лидер партии Гагик Царукян подал судебный иск против премьер-министра Никола Пашиняна и Общественного телевидения Армении, требуя опровержения информации о создании его партии «по наущению» бывшего президента Роберта Кочаряна.
Задержание Гагика Царукяна 6 июля 2026 года и последующие обыски в его доме и десятках компаний произошли вскоре после завершения парламентских выборов. Прокуратура Армении возбудила против него уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере еще 9 июня 2026 года, тогда же ему запретили покидать страну.