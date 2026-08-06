Лидеру «Процветающей Армении» Царукяну предъявили новые обвинения

Против арестованного лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна выдвинули новое обвинение по статьям об особо крупном вымогательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета страны.

По делу также проходит Седрак Арустамян, бывший гендиректор концерна «Мульти Груп», который принадлежал господину Царукяну. Их обвиняют в вымогательстве $2,5 млн. По версии следствия, в 2008 году оппозиционер познакомился с бизнесменом армянского происхождения из Ливана. Они договорились запустить бизнес и в 2009 году открыли компанию по продаже золотых украшений, распределив доли пополам. Директором был назначен Седрак Арустамян, приводит подробности Sputnik Армения.

Предприниматель из Ливана также предложил Царукяну основать завод по производству питьевой воды в Котайкской области. Лидер «Процветающей Армении» должен был построить здание завода, его партнер — оборудовать производство, однако этого не было сделано. В 2010 году, по версии СК, Гагик Царукян и Седрак Арустамян под угрозой применения насилия потребовали от ливанского бизнесмена передачи его долей Арустамяну. Также они хотели легализовать полученные акции, что следователи квалифицировали как отмывание средств. Адвокаты лидера «Процветающей Армении» пока не комментировали новые обвинения.

Господина Царукяна задержали 6 июля в Ереване. В его доме и принадлежащих ему компаниях прошли обыски. Уголовное преследование оппозиционера началось вскоре после завершения парламентских выборов в Армении.