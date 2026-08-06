Мадридцы побили себя

Крайне агрессивная трансферная кампания, развернутая провалившим два сезона подряд мадридским «Реалом», продолжилась достаточно громким подписанием. За €125 млн у «Лейпцига» куплен 19-летний ивуарийский вингер Ян Дьоманде. С учетом бонусов сумма может возрасти до €140 млн — столько испанский гранд за новичков еще не платил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ян Дьоманде в составе сборной Кот-д’Ивуара на чемпионате мира по футболу в США, 30 июня

Фото: Hannah McKay / File Photo / Reuters Ян Дьоманде в составе сборной Кот-д’Ивуара на чемпионате мира по футболу в США, 30 июня

Фото: Hannah McKay / File Photo / Reuters

О том, что вингер сборной Кот-д’Ивуара Ян Дьоманде присоединился к мадридскому «Реалу», в четверг сообщила пресс-служба клуба. 19-летний вундеркинд 6 августа прилетел в испанскую столицу из Австрии, где проходит тренировочный сбор его теперь уже бывшего клуба, «Лейпцига». Он успешно прошел медосмотр и подписал контракт на семь лет, до июня 2033 года.

Чрезвычайно заметным этот переход делает его стоимость. Большинство источников сходятся в том, что Дьоманде обошелся «Реалу» в €125 млн, а с учетом бонусов сумма может достичь €140 млн — таких денег на одного футболиста мадридский гранд еще не тратил.

Его самой дорогостоящей покупкой пока остается английский полузащитник Джуд Беллингем, за которого дортмундская «Боруссия» выручила €127 млн. История футбола знает совсем немного более дорогостоящих переходов. Чтобы перечислить их, хватит пальцев двух рук (см. таблицу). Ян Дьоманде окажется на границе первой десятки, даже если «Лейпциг» не получит ни цента в качестве надбавок.

Самые дорогие трансферы в истории футбола Место Игрок Сезон Клубы Стоимость 1 Неймар 2017/18 «Барселона»—ПСЖ €222 млн 2 Килиан Мбаппе 2018/19 «Монако»—ПСЖ €180 млн 3 Усман Дембеле 2017/18 «Боруссия» (Дортмунд)—«Барселона» €148 млн 4 Александр Исак 2025/26 «Ньюкасл»—«Ливерпуль» €145 млн 5 Морган Роджерс 2026/27 «Астон Вилла»—«Челси» €137 млн 6 Эллиот Андерсон 2026/27 «Ноттингем»—«Манчестер Сити» €135 млн 7 Филипе Коутинью 2017/18 «Ливерпуль»—«Барселона» €135 млн 8 Жуан Феликс 2019/20 «Бенфика»—«Атлетико» (Мадрид) €127,2 млн 9 Джуд Беллингем 2023/24 «Боруссия» (Дортмунд)—«Реал» €127 млн 10 Флориан Вирц 2025/26 «Байер»—«Ливерпуль» €125 млн 11 Ян Дьоманде 2026/27 «Лейпциг»—«Реал» €125 млн (может возрасти до €140 млн) Данные: Transfermarkt.

Из чего складывается эта цена, в целом понятно. Дьоманде все еще юн. Он провел очень впечатляющий сезон в одном из сильнейших европейских чемпионатов, записав на свой счет дюжину голов и восемь результативных передач. Он зарекомендовал себя как лучший дриблер сезона Бундеслиги, сочетающий умение обводить, приклеивая мяч к ноге, с умением взрываться, продираться вперед на скорости. Он продемонстрировал отличное видение поля, способность вовремя делиться мячом. Он, наконец, показал, что может эффективно действовать на обоих краях атаки. Все это обеспечило повышенный спрос. Кроме «Реала» игроком интересовались несколько английских топ-клубов и ПСЖ.

В то же время невозможно игнорировать другие факты о Яне Дьоманде, которые заставляют относиться к столь высокой оценке его таланта как к грандиозному риску для покупателя.

На взрослом уровне ивуариец провел, по сути, всего полтора сезона. В конце осени 2024 года пополнил состав «Леганеса», тогда выступавшего в высшем испанском дивизионе. Статус основного игрока команды заработал лишь весной 2025-го. Летом, после вылета «Леганеса» из элиты, перешел в «Лейпциг» за €20 млн.

Наиболее свежие выступления Яна Дьоманде — за сборную Кот-д’Ивуара на чемпионате мира — тоже не позволяли разглядеть в нем гения из гениев. Он был хорош, но слишком явным лидером ивуарийцев, уступивших в 1/16 финала норвежцам, был другой вингер, Амад Диалло из «Манчестер Юнайтед». Впрочем, ничего удивительного. Не требовать же выдающихся лидерских качеств от тинейджера.

Да и в целом смысла рассматривать каждый матч и каждое действие Дьоманде с калькулятором ни к чему. Понятно, что главная причина щедрости «Реала» кроется в его амбициях. Отрезок в два сезона без значимых трофеев (не считать же таковыми Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок) — катастрофа для клуба такого калибра.

Поэтому летом «Реал» решился на основательную перестройку. Края защиты укрепил, купив Марка Кукурелью у лондонского «Челси» и Дензела Дюмфриса у миланского «Интера». Центр обороны подлатал, пригласив Ибраима Конате, у которого истек контракт с «Ливерпулем». Полузащиту укрепил за счет другого свободного агента, португальского универсала Бернарду Силвы, попрощавшегося с «Манчестер Сити». В нападении усилил глубину, пригласив из «Леванте» габаритного Карлоса Эспи, лучшего молодого игрока предыдущего испанского первенства.

Борется «Реал» и еще за одного классного хавбека — Родри, обладателя «Золотого мяча» 2024 года, лучшего игрока чемпионата мира-2026. И со своими ценными активами мадридцы прощаться не готовы. Винисиус, если верить The Athletic и ряду испанских ресурсов, все же останется в команде, подпишет с ней контракт на улучшенных условиях. А настораживает один-единственный ход. Возглавит эту симпатичную обновленную группу игроков Жозе Моуринью — тренер, конечно, именитый, но уже давно утративший способность добиваться хотя бы просто приемлемых результатов и развивший способность впутываться в самые разнообразные скандалы.

Роман Левищев