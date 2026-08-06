Набравшая 500 баллов за ЕГЭ выпускница поступила в МФТИ

Школьница, которая набрала 500 баллов по пяти предметам ЕГЭ, стала студенткой Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Ливанов.

«Девочка, это известно, которая получила 500 баллов этим летом впервые в истории ЕГЭ, показав такой выдающийся результат, стала нашей студенткой», — отметил ректор на пресс-конференции по итогам приемной кампании в ведущие российские вузы в 2026 году (цитата по ТАСС).

Всего на бюджетные места в МФТИ приняли 1,1 тыс. человек, добавил ректор. Их средний балл ЕГЭ — 98. В университет поступили 396 стобалльников, 145 двухсотбалльников, 23 трехсотбалльника, а также один выпускник с 400 баллами.

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова по итогам ЕГЭ получила максимальные баллы по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, девушка выбирала между программами по биофизике, биоинформатике и наноинженерии.