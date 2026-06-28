Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов за ЕГЭ

Выпускница из Москвы получила за ЕГЭ по пяти предметам суммарно 500 баллов. Это абсолютный рекорд за историю единого государственного экзамена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученица школы № 1409 Екатерина Малкова

Фото: Сайт мэра Москвы Ученица школы № 1409 Екатерина Малкова

Фото: Сайт мэра Москвы

Как уточнил глава города, ученица школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимум баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Выпускница также становилась победителем межпредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Среди программ высшего образования, как рассказал господин Собянин, Екатерина Малкова выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ им. Менделеева. «От всей души поздравляю Екатерину, ее учителей и родителей!», — написал градоначальник.

Основной период сдачи ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года. Свыше 5 тыс. школьников набрали 100 баллов по русскому языку, истории, литературе и химии. Из них 154 получили максимальные 200 баллов за два предмета.