Школьница из Москвы набрала рекордные 500 баллов за ЕГЭ
Выпускница из Москвы получила за ЕГЭ по пяти предметам суммарно 500 баллов. Это абсолютный рекорд за историю единого государственного экзамена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ученица школы № 1409 Екатерина Малкова
Фото: Сайт мэра Москвы
Как уточнил глава города, ученица школы № 1409 Екатерина Малкова получила максимум баллов по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Выпускница также становилась победителем межпредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» и призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».
Среди программ высшего образования, как рассказал господин Собянин, Екатерина Малкова выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах — МГУ, МФТИ и РХТУ им. Менделеева. «От всей души поздравляю Екатерину, ее учителей и родителей!», — написал градоначальник.
Основной период сдачи ЕГЭ в этом году прошел с 1 по 19 июня. Всего на участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тыс. человек, в том числе 663 тыс. выпускников текущего года. Свыше 5 тыс. школьников набрали 100 баллов по русскому языку, истории, литературе и химии. Из них 154 получили максимальные 200 баллов за два предмета.
Рекорд Екатерины Малковой в 500 баллов по пяти предметам стал абсолютным за всю историю ЕГЭ. Результаты единого государственного экзамена показывают тенденцию к росту числа «стобалльников» и «двухсотбалльников» в различных регионах России. Например, в Татарстане в 2024 году число выпускников, набравших 100 баллов, выросло до 366 (по сравнению с 313 в прошлом году), а в Москве 14 человек получили 300 баллов.
Ранее были зафиксированы случаи, когда выпускники набирали 300 и даже 400 баллов: так, Надежда Яшмолкина из Москвы в 2025 году сдала ЕГЭ на 400 баллов по четырем предметам. Ей предложили стажировку в VK. В Нижнем Новгороде в 2024 году ученица Мария Апексимова получила 300 баллов по русскому языку, химии и биологии. В Омской области, по итогам ЕГЭ 2022 года, 44 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, а трое получили высший балл сразу по двум предметам, что привело к введению властями региона единовременных выплат для таких абитуриентов. В Татарстане стобалльникам могут выплатить от 15 до 35 тысяч рублей.
В целом, количество выпускников, набравших 100 баллов, постоянно растёт. В 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что 100 баллов на ЕГЭ уже набрали более 5,7 тыс. школьников, и их число будет расти. При этом наблюдается снижение среднего балла на ЕГЭ по русскому языку в Петербурге с 66,26 в 2024 году до 63,2 в 2025 году. Также важно отметить, что поступающие в вузы на бюджет, как правило, набирают на 36-42 балла больше, чем те, кто поступает на коммерческую основу.