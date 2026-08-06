Работники аптек Крыма рискуют остаться без работы из-за требований Минздрава

Крымские фармацевты и провизоры рискуют остаться без работы из-за особенностей правил допуска в профессию. Введенные несколько лет назад правила Минздрава, выяснил “Ъ”, привели к тому, что аптекари, получившие профильное образование на Украине до 2014 года, вынуждены теперь проходить дорогостоящие курсы по переподготовке, стоимость которых может достигать 100 тыс. руб.

О проблемах, возникших у фармацевтов и провизоров из Крыма и Севастополя, “Ъ” рассказали эксперты платформы «Фармзнание», оказывающей юридическую поддержку специалистам в области здравоохранения.

Речь идет об аптекарях, получивших образование на Украине до 2014 года. После присоединения полуострова к РФ для подтверждения права работать в аптеках они должны были предоставить сертификат (или документ о присвоении квалификационной категории), выданный до 18 марта 2014 года, а также документы, подтверждающие проживание в Крыму или в Севастополе на эту дату. Но если украинская специальность не совпадала с российской номенклатурой, то специалист допускался к работе после экзамена — его принимают специальные комиссии, куда входят специалисты Росздравнадзора и региональных минздравов. Однако на местах возникла «организационная и бюрократическая неразбериха», рассказывают в «Фармзнании», в результате часть специалистов прошли переподготовку в образовательных организациях и получили сертификаты, минуя Росздравнадзор.

Аптеки принимали эти документы, и фармацевты и провизоры на их основании работали в течение 5–10 лет. Чтобы продлить сертификат, достаточно было пройти курсы повышения квалификации и предоставить сертификат, подтверждающий стаж. Но с 2021 года Минздрав отменил продление сертификатов, введя обязательную аккредитацию специалистов.

С проблемами столкнулись аптекари, у которых нужных документов нет, а первый российский сертификат был получен в образовательной организации, минуя Росздравнадзор.В этих случаях фармацевта направляют на профессиональную переподготовку с прохождением первичной аккредитации. Для этого нужно прерывать работу и оплачивать обучение, пояснила “Ъ” гендиректор «Фармзнания» Мария Рябуха. Профпереподготовка фармацевта стоит около 25 тыс. руб., провизора — 100 тыс. руб.

Подробнее — в материале «Фармацевты не прошли проверку».