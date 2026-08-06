Фармацевты не прошли проверку

Крымские фармацевты и провизоры рискуют остаться без работы из-за особенностей правил допуска в профессию. Введенные несколько лет назад правила Минздрава, выяснил “Ъ”, привели к тому, что аптекари, получившие профильное образование на Украине до 2014 года, вынуждены теперь проходить дорогостоящие курсы по переподготовке, стоимость которых может достигать 100 тыс. руб. Одна из причин сложившейся ситуации — в недостаточном информировании фармацевтов об особенностях законодательства, поясняют эксперты. В Росздравнадзоре “Ъ” заявили о существовании некоего «упрощенного» порядка проверки знаний аптекарей, который применяется индивидуально к каждому специалисту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

О проблемах, возникших у фармацевтов и провизоров из Крыма и Севастополя, “Ъ” рассказали эксперты платформы «Фармзнание», оказывающей юридическую поддержку специалистам в области здравоохранения.

Речь идет об аптекарях, получивших образование на Украине до 2014 года. После присоединения полуострова к РФ для подтверждения права работать в аптеках они должны были предоставить сертификат (или документ о присвоении квалификационной категории), выданный до 18 марта 2014 года, а также документы, подтверждающие проживание в Крыму или в Севастополе на эту дату. Но если украинская специальность не совпадала с российской номенклатурой, то специалист допускался к работе после экзамена — его принимают специальные комиссии, куда входят специалисты Росздравнадзора и региональных минздравов.

Однако на местах возникла «организационная и бюрократическая неразбериха», рассказывают в «Фармзнании», в результате часть специалистов прошли переподготовку в образовательных организациях и получили сертификаты, минуя Росздравнадзор.

«Из-за слабого информирования и разъяснений не все понимали требования закона,— говорят в организации.— Ситуацией могли воспользоваться образовательные организации. Они предлагали аптечным сетям и отдельным работникам пройти переподготовку, получить сертификат и продолжить работу без прохождения полной процедуры. Для специалиста, особенно если обучение рекомендовал работодатель, это выглядело как законный и достаточный путь».

Аптеки принимали эти документы, и фармацевты и провизоры на их основании работали в течение 5–10 лет. Чтобы продлить сертификат, достаточно было пройти курсы повышения квалификации и предоставить сертификат, подтверждающий стаж. Но с 2021 года Минздрав отменил продление сертификатов, введя обязательную аккредитацию специалистов. Она бывает первичная (для выпускников вузов и колледжей) и периодическая — раз в пять лет (для действующих специалистов). Федеральный аккредитационный центр Минздрава среди прочего оценивает, на каком основании первоначально фармацевта допустили к работе. Если он показывает документы, выданные до 18 марта 2014 года, и подтверждает проживание в Крыму или Севастополе на эту дату, он проходит периодическую аккредитацию.

С проблемами столкнулись аптекари, у которых нужных документов нет, а первый российский сертификат был получен в образовательной организации, минуя Росздравнадзор.

В этих случаях фармацевта направляют на профессиональную переподготовку с прохождением первичной аккредитации. Для этого нужно прерывать работу и оплачивать обучение, пояснила “Ъ” гендиректор «Фармзнания» Мария Рябуха. Профпереподготовка фармацевта стоит около 25 тыс. руб., провизора — 100 тыс. руб.

Сейчас, говорит она, известно о 50 специалистах, которым отказали в допуске к работе. Но проблема станет острее, ведь в 2026 году — спустя пять лет после ужесточения правил Минздрава — для многих фармацевтов наступает срок аккредитации. В Крыму и Севастополе работает более 1,5 тыс. аптек, это около 2% от более чем 80 тыс. аптечных организаций в РФ. Общая численность фармацевтических специалистов в стране — около 200 тыс. человек, а значит, число работников аптечного сектора в Крыму и в Севастополе составляет 3,8–4 тыс. человек, считают в «Фармзнании». «Для отрасли это создает дополнительный кадровый риск, не каждый опытный фармацевт или провизор готов проходить этот путь»,— отмечает госпожа Рябуха. Для специалистов, которые много лет официально работают по профессии, нужно предусмотреть отдельный механизм проверки компетенций, а не направлять их на повторное освоение специальности, считает она.

Еще в 2014 году, подтверждает исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина, в РФ появилось много организаций, которые оказывали «ненадлежащим образом» услуги специалистам с украинскими дипломами: «Они брали деньги, невзирая на то что не могли по закону обучать граждан из иностранных государств и выдавать им документы. Единственное, что теперь смогут сделать фармацевты и провизоры,— потребовать компенсации расходов через суд».

В Росздравнадзоре “Ъ” заявили, что законодательство «в ряде случаев» предусматривает для жителей Крыма и Севастополя упрощенный порядок «установления соответствия полученного образования квалификационным требованиям». О чем конкретно идет речь, ведомство не пояснило.

«Процедура проводится Росздравнадзором перед аккредитацией специалистов, которой занимается Минздрав. Каждый случай рассматривается индивидуально. Предлагаем обращаться в Росздравнадзор для принятия решения»,— сказали в ведомстве. «Национальная фармацевтическая палата» вместе с Росздравнадзором рассматривает каждый такой случай, добавляет Елена Неволина, обычно решение принимается в пользу работника.

Наталья Костарнова