Руководство Wildberries обсудило с региональными властями помощь продавцам

Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) продолжает обсуждать с регионами поддержку продавцов, чей товар был поврежден или уничтожен при атаках на склады Wildberries. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Компания уже провела встречи на государственном уровне с представителями Ленинградской, Тульской и Ивановской областей, а также Татарстана и Краснодарского края. «В активном диалоге с Москвой, Ростовской, Нижегородской и Новосибирской областями и многими другими»,— добавила госпожа Ким.

Кроме того, представители RWB на этой неделе встретились и с самими предпринимателями в Рязани, Смоленске и Иванове. Мероприятия направлены на «информирование партнеров о текущей ситуации, а также на разработку мер поддержки». Татьяна Ким добавила, что помощь на федеральном уровне активно прорабатывается.

ВСУ атакуют склады Wildberries с 18 июля. Есть погибшие и десятки пострадавших. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м), писал Forbes со ссылкой на данные аналитиков. RWB начала выплачивать компенсации селлерам и готовится представить общую схему помощи для своих партнеров.