Американская медиакомпания Fox увеличила продажи рекламы на 78% во время ЧМ-2026

Американская медиакомпания Fox увеличила общие продажи рекламы на 78% с апреля по июнь благодаря Чемпионату мира по футболу. Об этом пишет Variety.

Продажи рекламы в телевизионном подразделении выросли на 108%, до $755 млн благодаря ЧМ-2026, цифровым продажам на Tubi и увеличению расходов на политическую рекламу на телеканалах Fox. Общая выручка от этого направления выросла на 45% — до $2,5 млрд. Продажи рекламы на кабельном телевидении также увеличились на 22% — до $83 млн. В целом это направление принесло медиакомпании за квартал $1,67 млрд (+9%).

Период с апреля по июнь обычно считается вторым кварталом для компаний. Однако для Fox это уже четвертый квартал, поскольку финансовый год компании длится с 1 июля по 30 июня.

Доходы Fox от дистрибуции увеличились до $2,03 млрд (+7%), от контента и прочих услуг сократились более чем на 2% — до $262 млн. Корпоративные доходы выросли с $63 млн до $161 млн год к году. Общая выручка телевизионного подразделения Fox выросла на 45% — до $2,5 млрд. Прибыль незначительно сократилась до $696 млн, что на 3% меньше показателя 2025 года.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир состоял из 104 матчей. В финале сыграли сборные Аргентины и Испании, последняя одержала победу в дополнительное время со счетом 1:0.