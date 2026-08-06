МИД России: Москва ждет от Вашингтона новых предложений по урегулированию

Если у США есть новые предложения по урегулированию украинского конфликта, то Россия готова их обсудить, заявил заместитель директора департамента информации и печати российского МИДа Алексей Фадеев. Переговоры, по его словам, должны в любом случае учитывать интересы российской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство иностранных дел России Фото: Министерство иностранных дел России

Господин Фадеев вновь напомнил об итогах саммита в Анкоридже, на котором Россия приняла предложения Вашингтона и согласилась развивать их. «Однако сейчас американцы, по его словам, ожидают новых действий от российской стороны. Мы исходим из того, что если у американских переговорщиков есть какие-то конкретные конструктивные идеи, то мы всегда готовы к их обсуждению»,— сказал он на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Дипломат отметил изменчивость позиции США относительно переговоров по Украине. Она, по мнению Алексея Фадеева, связана с «хронической недоговороспособностью режима Зеленского». «Разумеется, мы предпочитаем политико-дипломатические пути, но своих целей сможем добиться при любых обстоятельствах»,— добавил он.

Как отмечал госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон не смог выполнить выдвинутые на Аляске предложения из-за несогласия Киева. Он считает, что сторонам нужно думать над новыми вариантами разрешения конфликта. При этом «достаточно четкие красные линии» Москвы и Киева пока не позволяют переговорам продвинуться, указывал господин Рубио.