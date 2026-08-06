В Энгельсе уже несколько дней тушат пожар на мусорном полигоне

Для ликвидации возгорания на мусорном полигоне в Энгельсе привлекут дополнительную тяжелую технику. Бригады будут работать круглосуточно. Такие распоряжения дал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, сообщает Telegram-канал главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте пожара на полигоне в Энгельсе создан оперативный штаб

Фото: astrobl.ru На месте пожара на полигоне в Энгельсе создан оперативный штаб

Фото: astrobl.ru

Сейчас на месте работает профильный зампред Василий Котов. Максиму Леонову, главе Энгельсского района, поручено организовать работу оперштаба и направить обращения в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру.

Пожар на полигоне возник несколько дней назад. В пресс-службе АО «Систиматик» заявили, что работники полигона принимают все возможные меры по ликвидации горения. Распространение огня остановлено, зафиксировано задымление. «На месте работают 16 единиц различной спецтехники, в том числе мультилифт с пожарной емкостью, экскаваторы, самосвалы и бульдозеры. Техника проводит герметизацию очагов задымления карты грунтом»,— сообщил регоператор. Причины пожара уточняются. На месте работает полиция.

Марина Окорокова