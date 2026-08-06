На фестивале «Красная строка» выступят «Запрещенные барабанщики» и Billy’s Band

В музыкальную программу Международного книжного фестиваля «Красная строка», который в четвертый раз пройдет в Екатеринбурге с 21 по 23 августа, вошли шесть коллективов, включая «Запрещенных барабанщиков» и Billy’s Band. Главной площадкой станет Исторический сквер, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа "Запрещенные барабанщики"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Группа "Запрещенные барабанщики"

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В пятницу, 21 августа, выступят «Запрещенные барабанщики» и екатеринбургское инди-трио «Японский кот». На следующий день на сцену выйдут уральская рок-группа «ТОП» и инди-рок-коллектив «Друнк». Завершат музыкальную программу 23 августа Billy’s Band и группа «Аполоджайз».

Тема книжного фестиваля — «Эта музыка будет вечной», она приурочена к 40-летию Свердловского рок-клуба. Лидер Billy’s Band Билли Новик представит на фестивале книгу «Сон на краю крыши» — сборник новелл о разных периодах своей жизни.

Среди литературных хедлайнеров заявлены автор детской фантастики и фэнтези Дмитрий Емец, писатели Игорь Евдокимов, Настасья Реньжина и другие.

«Красная строка» впервые прошла в Екатеринбурге в 2023 году. В 2025 году гостями фестиваля стали Дарья Донцова, Евгений Водолазкин, Алексей Сальников и Ася Лавринович, в музыкальной программе выступил «Другой оркестр». Основную площадку посетили более 72 тыс. человек.

Максим Езерский