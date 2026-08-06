Bild узнала об атаке БПЛА на немецкое грузовое судно в Черном море

Грузовое судно Emil под флагом Либерии, принадлежащее немецкой компании Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG, попало под удар дронов в Черном море в 4 км от Одессы. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

При атаке на борту возник пожар, вышли из строя технические системы управления, из-за чего судно потеряло способность к маневрированию и осталось стоять в море. Экипаж эвакуировали, никто не пострадал.

Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG базируется в Гамбурге. Это одна из старейших немецких судоходных компаний.

3 августа под удар беспилотников в Черном море попали два турецких судна — Yasar и Nadezhda. Последнее, по данным СМИ, перевозило овощи и фрукты из Самсуна в Новороссийск. По словам капитана Nadezhda, атаковавшие его дроны принадлежали Украине. Турецкий МИД призвал Россию и Украину принять меры для обеспечения безопасности судоходства в Черном море.