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WP: Трамп выбрал Вэнса своим преемником на президентских выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп решил, что вице-президент Джей Ди Вэнс должен стать кандидатом на выборах главы государства в 2028 году. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Дональд Трамп недавно заявил спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть Джей Ди Вэнса победителем на следующих президентских выборах, сообщает WP. Однако некоторые советники предупредили, что политик еще не определился с преемником.

При этом госсекретарь США Марко Рубио, которого Дональд Трамп упоминал среди возможных кандидатов в президенты, старается избегать любых разговоров о будущих выборах. Господин Вэнс пока не подтвердил свои планы насчет участия в голосовании.

По данным The New York Times, Дональд Трамп сомневается в том, что Джей Ди Вэнс подходит на роль его преемника. Президент стал часто спрашивать мнение советников по этому поводу. До этого господин Трамп называл Джей Ди Вэнса и Марко Рубио идеальной командой кандидатов на выборах. Политик при этом не уточнил, кого видит в роли президента, а кого — на должности вице-президента.

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Президент из запасных

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Будущего политика воспитывали бабушка и дедушка. Отец бросил семью, когда ребенок был еще маленьким, а мать страдала наркозависимостью

Будущего политика воспитывали бабушка и дедушка. Отец бросил семью, когда ребенок был еще маленьким, а мать страдала наркозависимостью

Фото: Jeff Dean / AP

В 2016 году Джей Ди Вэнс выпустил мемуары «Элегия Хиллбилли» о жизни его семьи и родного города Миддлтауна. Автор рассказал о проблемах нищеты, безработицы, нарко- и алкозависимости в американской глубинке. В 2020 году Netflix экранизировал книгу

В 2016 году Джей Ди Вэнс выпустил мемуары «Элегия Хиллбилли» о жизни его семьи и родного города Миддлтауна. Автор рассказал о проблемах нищеты, безработицы, нарко- и алкозависимости в американской глубинке. В 2020 году Netflix экранизировал книгу

Фото: Jeff Dean / AP

Выступал против выдвижения Дональда Трампа на пост кандидата в президенты и участвовал в кампании Never Trump. Придерживался позиции антитрампизма до 2018 года. «То я думаю, что Трамп — циничный мерзавец вроде Никсона, который не так уж плох (и даже может оказаться полезным), то считаю его американским Гитлером», — писал Джей Ди Вэнс в личном сообщении одногруппнику по университету

Выступал против выдвижения Дональда Трампа на пост кандидата в президенты и участвовал в кампании Never Trump. Придерживался позиции антитрампизма до 2018 года. «То я думаю, что Трамп — циничный мерзавец вроде Никсона, который не так уж плох (и даже может оказаться полезным), то считаю его американским Гитлером», — писал Джей Ди Вэнс в личном сообщении одногруппнику по университету

Фото: Peter Zay / Anadolu Agency / Getty Images

После окончания средней школы Мидлтауна в 2003 году поступил на службу в Корпус морской пехоты в качестве военкора. В конце 2005 года в качестве сотрудника отдела по связям с общественностью был направлен в Ирак в шестимесячную командировку

После окончания средней школы Мидлтауна в 2003 году поступил на службу в Корпус морской пехоты в качестве военкора. В конце 2005 года в качестве сотрудника отдела по связям с общественностью был направлен в Ирак в шестимесячную командировку

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

Закончил университет штата Огайо по направлению политологии и философии, в 2010 году поступил на юридический факультет в Йельский университет (признан нежелательной организацией в РФ) &lt;br> На фото: с женой, второй леди США Ушей Вэнс, с которой политик познакомился на учебе в Йеле

Закончил университет штата Огайо по направлению политологии и философии, в 2010 году поступил на юридический факультет в Йельский университет (признан нежелательной организацией в РФ)
На фото: с женой, второй леди США Ушей Вэнс, с которой политик познакомился на учебе в Йеле

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Когда в 2021 году он объявил о намерении баллотироваться на вакантное место в Сенате штата Огайо, подчистил публикации в своих соцсетях с критикой Трампа и выступил с извинениями на телеканале Fox News &lt;br> На фото: жена Джея Ди Уша Вэнс, дочь Мирабель, сыновья Эван и Вивек и президент США Дональд Трамп на инаугурации главы страны, 2025 год

Когда в 2021 году он объявил о намерении баллотироваться на вакантное место в Сенате штата Огайо, подчистил публикации в своих соцсетях с критикой Трампа и выступил с извинениями на телеканале Fox News
На фото: жена Джея Ди Уша Вэнс, дочь Мирабель, сыновья Эван и Вивек и президент США Дональд Трамп на инаугурации главы страны, 2025 год

Фото: Matt Rourke / AP

В ноябре 2022 года был избран в Сенат США от партии республиканцев. Занимал этот пост с января 2023-го по январь 2025 года. Выступил инициатором 57 законопроектов, хотя ни один из них еще не прошел Сенат

В ноябре 2022 года был избран в Сенат США от партии республиканцев. Занимал этот пост с января 2023-го по январь 2025 года. Выступил инициатором 57 законопроектов, хотя ни один из них еще не прошел Сенат

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

За время службы в вооруженных силах Джей Ди Вэнс был награжден медалью Корпуса морской пехоты за образцовое поведение и медалью ВМС и Корпуса морской пехоты за профессиональные заслуги

За время службы в вооруженных силах Джей Ди Вэнс был награжден медалью Корпуса морской пехоты за образцовое поведение и медалью ВМС и Корпуса морской пехоты за профессиональные заслуги

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

В июле 2024 года Дональд Трамп выбрал Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США. В январе следующего года сенатор вступил в новую должность

В июле 2024 года Дональд Трамп выбрал Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США. В январе следующего года сенатор вступил в новую должность

Фото: Kenny Holston / Reuters

Начать политическую карьеру Джею Ди Вэнсу помог соучредитель PayPal Питер Тиль. Он вложил в предвыборную кампанию политика в Сенат $10 миллионов. Повлиял миллиардер на Вэнса и идеологически: убедил не продолжать путь в юридической сфере и заинтересовал философией Рене Жирара

Начать политическую карьеру Джею Ди Вэнсу помог соучредитель PayPal Питер Тиль. Он вложил в предвыборную кампанию политика в Сенат $10 миллионов. Повлиял миллиардер на Вэнса и идеологически: убедил не продолжать путь в юридической сфере и заинтересовал философией Рене Жирара

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

Во время обращения к морпехам США, 2025 год

Во время обращения к морпехам США, 2025 год

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Он родился в протестантской семье, но в 2019 году пришел к католицизму&lt;br> На фото: во время мессы Страстной пятницы с семьей, 2025 год

Он родился в протестантской семье, но в 2019 году пришел к католицизму
На фото: во время мессы Страстной пятницы с семьей, 2025 год

Фото: Stefano Costantino / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«То, откуда мы пришли, — это то, кто мы есть, но каждый день мы выбираем, кем нам стать»

«То, откуда мы пришли, — это то, кто мы есть, но каждый день мы выбираем, кем нам стать»

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

После инаугурации папы римского Льва XIV, 2025 год

После инаугурации папы римского Льва XIV, 2025 год

Фото: Jacquelyn Martin / AP

На рыбалке с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, 2025 год

На рыбалке с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, 2025 год

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

У Джей Ди и Уши Вэнс четверо детей: трое сыновей и дочь. Младший ребенок родился в июле 2026 года

У Джей Ди и Уши Вэнс четверо детей: трое сыновей и дочь. Младший ребенок родился в июле 2026 года

Фото: Mike Blake / Reuters

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр с женой Ушей Вэнс, 2026 год

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр с женой Ушей Вэнс, 2026 год

Фото: Susana Vera / Reuters

По оценкам Celebrity Net Worth, состояние политика на июль 2026 года составляет около $20 млн

По оценкам Celebrity Net Worth, состояние политика на июль 2026 года составляет около $20 млн

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В 2026 году вышла вторая автобиографическая книга вице-президента США — «Причастие: мое возвращение к вере»

В 2026 году вышла вторая автобиографическая книга вице-президента США — «Причастие: мое возвращение к вере»

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

«Отличить успешных людей от неуспешных можно по их собственным ожиданиям от жизни»

«Отличить успешных людей от неуспешных можно по их собственным ожиданиям от жизни»

Фото: Jonathan Ernst / AP

С президентом США Дональдом Трампом в День поминовения на Арлингтонском национальном кладбище, 2026 год

С президентом США Дональдом Трампом в День поминовения на Арлингтонском национальном кладбище, 2026 год

Фото: Nathan Howard / Reuters

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Будущего политика воспитывали бабушка и дедушка. Отец бросил семью, когда ребенок был еще маленьким, а мать страдала наркозависимостью

Фото: Jeff Dean / AP

В 2016 году Джей Ди Вэнс выпустил мемуары «Элегия Хиллбилли» о жизни его семьи и родного города Миддлтауна. Автор рассказал о проблемах нищеты, безработицы, нарко- и алкозависимости в американской глубинке. В 2020 году Netflix экранизировал книгу

Фото: Jeff Dean / AP

Выступал против выдвижения Дональда Трампа на пост кандидата в президенты и участвовал в кампании Never Trump. Придерживался позиции антитрампизма до 2018 года. «То я думаю, что Трамп — циничный мерзавец вроде Никсона, который не так уж плох (и даже может оказаться полезным), то считаю его американским Гитлером», — писал Джей Ди Вэнс в личном сообщении одногруппнику по университету

Фото: Peter Zay / Anadolu Agency / Getty Images

После окончания средней школы Мидлтауна в 2003 году поступил на службу в Корпус морской пехоты в качестве военкора. В конце 2005 года в качестве сотрудника отдела по связям с общественностью был направлен в Ирак в шестимесячную командировку

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

Закончил университет штата Огайо по направлению политологии и философии, в 2010 году поступил на юридический факультет в Йельский университет (признан нежелательной организацией в РФ)
На фото: с женой, второй леди США Ушей Вэнс, с которой политик познакомился на учебе в Йеле

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Когда в 2021 году он объявил о намерении баллотироваться на вакантное место в Сенате штата Огайо, подчистил публикации в своих соцсетях с критикой Трампа и выступил с извинениями на телеканале Fox News
На фото: жена Джея Ди Уша Вэнс, дочь Мирабель, сыновья Эван и Вивек и президент США Дональд Трамп на инаугурации главы страны, 2025 год

Фото: Matt Rourke / AP

В ноябре 2022 года был избран в Сенат США от партии республиканцев. Занимал этот пост с января 2023-го по январь 2025 года. Выступил инициатором 57 законопроектов, хотя ни один из них еще не прошел Сенат

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

За время службы в вооруженных силах Джей Ди Вэнс был награжден медалью Корпуса морской пехоты за образцовое поведение и медалью ВМС и Корпуса морской пехоты за профессиональные заслуги

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

В июле 2024 года Дональд Трамп выбрал Джея Ди Вэнса кандидатом в вице-президенты США. В январе следующего года сенатор вступил в новую должность

Фото: Kenny Holston / Reuters

Начать политическую карьеру Джею Ди Вэнсу помог соучредитель PayPal Питер Тиль. Он вложил в предвыборную кампанию политика в Сенат $10 миллионов. Повлиял миллиардер на Вэнса и идеологически: убедил не продолжать путь в юридической сфере и заинтересовал философией Рене Жирара

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

Во время обращения к морпехам США, 2025 год

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Он родился в протестантской семье, но в 2019 году пришел к католицизму
На фото: во время мессы Страстной пятницы с семьей, 2025 год

Фото: Stefano Costantino / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«То, откуда мы пришли, — это то, кто мы есть, но каждый день мы выбираем, кем нам стать»

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

После инаугурации папы римского Льва XIV, 2025 год

Фото: Jacquelyn Martin / AP

На рыбалке с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, 2025 год

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

У Джей Ди и Уши Вэнс четверо детей: трое сыновей и дочь. Младший ребенок родился в июле 2026 года

Фото: Mike Blake / Reuters

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр с женой Ушей Вэнс, 2026 год

Фото: Susana Vera / Reuters

По оценкам Celebrity Net Worth, состояние политика на июль 2026 года составляет около $20 млн

Фото: Kylie Cooper / Reuters

В 2026 году вышла вторая автобиографическая книга вице-президента США — «Причастие: мое возвращение к вере»

Фото: Соцсети Джей Ди Вэнса

«Отличить успешных людей от неуспешных можно по их собственным ожиданиям от жизни»

Фото: Jonathan Ernst / AP

С президентом США Дональдом Трампом в День поминовения на Арлингтонском национальном кладбище, 2026 год

Фото: Nathan Howard / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент США Дональд Трамп после переизбрания на второй срок, которое произошло в ноябре 2024 года, уже обсуждал с окружением вопрос о преемнике на президентских выборах 2028 года. Он называл вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио потенциальными кандидатами от Республиканской партии. В мае 2026 года Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио «командой мечты» и идеальной командой кандидатов на выборах 2028 года, хотя не уточнил, кто будет баллотироваться на пост президента, а кто — на должность вице-президента. Сам Джей Ди Вэнс в августе 2025 года заявлял о готовности стать главой государства, если с Дональдом Трампом что-то случится.

По данным The New York Times, Дональд Трамп в июне 2026 года спрашивал своих друзей и приятелей, кто им больше нравится — Джей Ди Вэнс или Марко Рубио, поскольку их рассматривают как потенциальных кандидатов на президентских выборах 2028 года и политических преемников Дональда Трампа. Медиамагнат Руперт Мёрдок на этот вопрос ответил, что потенциал Джей Ди Вэнса огромен, а Марко Рубио «просто блестящ».

В феврале 2026 года портал Axios сообщал, что Дональд Трамп видит оптимальным сценарием на 2028 год тандем Вэнс — Рубио, при котором Джей Ди Вэнс возглавит список. В августе 2025 года Дональд Трамп допускал, что Джей Ди Вэнс «наиболее вероятно» станет кандидатом партии на будущих выборах.

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