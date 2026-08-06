WP: Трамп выбрал Вэнса своим преемником на президентских выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп решил, что вице-президент Джей Ди Вэнс должен стать кандидатом на выборах главы государства в 2028 году. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kylie Cooper / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Дональд Трамп недавно заявил спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть Джей Ди Вэнса победителем на следующих президентских выборах, сообщает WP. Однако некоторые советники предупредили, что политик еще не определился с преемником.

При этом госсекретарь США Марко Рубио, которого Дональд Трамп упоминал среди возможных кандидатов в президенты, старается избегать любых разговоров о будущих выборах. Господин Вэнс пока не подтвердил свои планы насчет участия в голосовании.

По данным The New York Times, Дональд Трамп сомневается в том, что Джей Ди Вэнс подходит на роль его преемника. Президент стал часто спрашивать мнение советников по этому поводу. До этого господин Трамп называл Джей Ди Вэнса и Марко Рубио идеальной командой кандидатов на выборах. Политик при этом не уточнил, кого видит в роли президента, а кого — на должности вице-президента.