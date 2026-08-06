WP: Трамп выбрал Вэнса своим преемником на президентских выборах 2028 года
Президент США Дональд Трамп решил, что вице-президент Джей Ди Вэнс должен стать кандидатом на выборах главы государства в 2028 году. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Kylie Cooper / Reuters
Дональд Трамп недавно заявил спонсорам Республиканской партии, что хотел бы видеть Джей Ди Вэнса победителем на следующих президентских выборах, сообщает WP. Однако некоторые советники предупредили, что политик еще не определился с преемником.
При этом госсекретарь США Марко Рубио, которого Дональд Трамп упоминал среди возможных кандидатов в президенты, старается избегать любых разговоров о будущих выборах. Господин Вэнс пока не подтвердил свои планы насчет участия в голосовании.
По данным The New York Times, Дональд Трамп сомневается в том, что Джей Ди Вэнс подходит на роль его преемника. Президент стал часто спрашивать мнение советников по этому поводу. До этого господин Трамп называл Джей Ди Вэнса и Марко Рубио идеальной командой кандидатов на выборах. Политик при этом не уточнил, кого видит в роли президента, а кого — на должности вице-президента.
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Президент из запасных
Президент США Дональд Трамп после переизбрания на второй срок, которое произошло в ноябре 2024 года, уже обсуждал с окружением вопрос о преемнике на президентских выборах 2028 года. Он называл вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио потенциальными кандидатами от Республиканской партии. В мае 2026 года Дональд Трамп назвал Джей Ди Вэнса и Марко Рубио «командой мечты» и идеальной командой кандидатов на выборах 2028 года, хотя не уточнил, кто будет баллотироваться на пост президента, а кто — на должность вице-президента. Сам Джей Ди Вэнс в августе 2025 года заявлял о готовности стать главой государства, если с Дональдом Трампом что-то случится.
По данным The New York Times, Дональд Трамп в июне 2026 года спрашивал своих друзей и приятелей, кто им больше нравится — Джей Ди Вэнс или Марко Рубио, поскольку их рассматривают как потенциальных кандидатов на президентских выборах 2028 года и политических преемников Дональда Трампа. Медиамагнат Руперт Мёрдок на этот вопрос ответил, что потенциал Джей Ди Вэнса огромен, а Марко Рубио «просто блестящ».
В феврале 2026 года портал Axios сообщал, что Дональд Трамп видит оптимальным сценарием на 2028 год тандем Вэнс — Рубио, при котором Джей Ди Вэнс возглавит список. В августе 2025 года Дональд Трамп допускал, что Джей Ди Вэнс «наиболее вероятно» станет кандидатом партии на будущих выборах.