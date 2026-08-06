Черногория отвергла итальянский план по мигрантам

Черногория отказывается строить на своей территории центры для нелегальных мигрантов. Об этом объявил премьер республики Милойко Спаич в ответ на инициативу Италии о создании на деньги ЕС таких центров в целом ряде стран. Эксперты высказывают опасения, что, если итальянскую идею поддержат в Евросоюзе, Черногории, которая стремится вступить в ЕС уже в 2028 году, будет сложно этому плану противостоять.

«Черногория не вела никаких переговоров о создании миграционных центров на своей территории, и наше правительство не получало официального предложения об их открытии. Когда же такая инициатива появится, наш ответ будет отрицательным»,— написал в соцсетях черногорский премьер Милойко Спаич.

По оценке черногорских специалистов в миграционной области, реализация итальянской инициативы означала бы, что Черногория должна отвести на своей территории место для лагеря по приему нелегальных мигрантов и построить там временные жилища, обеспечивающие размещение нескольких тысяч человек. Особого желания браться за такой проект черногорские власти, судя по заявлению премьера страны, не испытывают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Черногория загодя отбивается от нелегалов».