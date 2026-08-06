Черногория загодя отбивается от нелегалов

Черногория отказывается строить на своей территории центры для нелегальных мигрантов. Об этом объявил премьер республики Милойко Спаич в ответ на инициативу Италии о создании на деньги ЕС таких центров в целом ряде стран. Эксперты высказывают опасения, что, если итальянскую идею поддержат в Евросоюзе, Черногории, которая стремится вступить в ЕС уже в 2028 году, будет сложно этому плану противостоять. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никакого желания возводить у себя центр временного содержания просочившихся в ЕС нелегальных мигрантов черногорские власти не испытывают

Фото: Valeria Ferraro / Anadolu Agency / Getty Images Никакого желания возводить у себя центр временного содержания просочившихся в ЕС нелегальных мигрантов черногорские власти не испытывают

Фото: Valeria Ferraro / Anadolu Agency / Getty Images

«Черногория не вела никаких переговоров о создании миграционных центров на своей территории, и наше правительство не получало официального предложения об их открытии. Когда же такая инициатива появится, наш ответ будет отрицательным»,— написал в соцсетях черногорский премьер Милойко Спаич. Так глава правительства отреагировал на появившуюся на этой неделе в итальянских СМИ информацию о том, что правительство Джорджи Мелони подготовило список из 12 стран для размещения в них центров по приему и содержанию нелегальных мигрантов. Помимо девяти африканских стран, а также Армении и Узбекистана, в список включена и Черногория. Инициативу, по данным итальянских СМИ, ссылающихся на источники в правительстве страны, глава МВД Маттео Пьянтедози намерен в ближайшее время обсудить на экстренной встрече с коллегами из других стран ЕС.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подтвердил, что в ЕС обсуждается создание центров для нелегальных мигрантов.

Тем не менее он высказался за то, чтобы основное внимание было уделено концепции «безопасной третьей страны», то есть предоставлению нелегалам убежища в государствах, не являющихся членами Евросоюза.

Оперативная реакция черногорского премьера на пока только обозначенную идею свидетельствует о том, что в адриатической республике ее восприняли крайне серьезно. После недавнего массового прорыва нескольких десятков тысяч мигрантов из Африки в испанский анклав Сеута итальянское правительство потребовало от ЕС принять меры по значительному ужесточению миграционной политики. Ранее Италия добилась от Албании создания там — на территории бывшей авиабазы в Дьядере и в порту Шенгини на северо-западе страны — двух центров по приему нелегальных мигрантов. Они построены и содержатся на итальянские деньги и служат для приема перехваченных в Средиземном море беженцев на время, пока рассматриваются их заявления на получение убежища.

Новые же миграционные центры, согласно идее правительства Италии, должны создаваться на средства ЕС и европейских фондов. Таким образом, расходы на их строительство и содержание должны будут взять на себя все страны-члены Евросоюза, а, возможно, и кандидаты на вступление, первым среди которых является Черногория.

По оценке черногорских специалистов в миграционной области, реализация итальянской инициативы означала бы, что Черногория должна отвести на своей территории место для лагеря по приему нелегальных мигрантов и построить там временные жилища, обеспечивающие размещение нескольких тысяч человек.

Особого желания браться за такой проект черногорские власти, судя по заявлению премьера страны, не испытывают.

К тому же на Балканах еще свежа в памяти напряженная ситуация десятилетней давности, когда страны региона захлестнула волна мигрантов, следовавших через Турцию в Европу. Сначала их поток направлялся через Северную Македонию и Сербию в Венгрию, а после закрытия венгерской границы забором — в Хорватию и далее в Словению и Австрию. Миграционный кризис, который привел к серьезным конфликтам между самими балканскими странами, Черногорию тогда не затронул.

Сейчас в Подгорице, похоже, рассчитывают, что идея Италии не станет инициативой всего Евросоюза. «Пока это еще не решение ЕС, все на добровольной основе и отказ создавать такие центры не может иметь каких-либо серьезных последствий для Черногории»,— говорит известный черногорский специалист в области миграционного права Боян Бугарин.

Эксперт признает: если итальянскую инициативу поддержат в Евросоюзе, Черногории, которая стремится вступить туда уже в 2028 году, будет сложно такому плану противостоять. «В этом случае Черногория подвергнется дипломатическому давлению с целью склонить ее к принятию итальянского плана»,— полагает черногорский эксперт.