Миротворчество ООН и гуманитарные интервенции: успехи и провалы

Сомали

Гражданская война в Сомали идет с 1981 года. В начале 1990-х там начался голод, унесший около 300 тыс. жизней. На фоне гуманитарной катастрофы в 1992 году Совбез ООН учредил миссию UNOSOM, которая на первом этапе должна была обеспечить безопасную доставку и распределение гуманитарной помощи, а в дальнейшем содействовать прекращению войны. Миссия оказалась недееспособной из-за враждебных действий сомалийских боевиков. В декабре 1992-го для защиты гуманитарных операций в Сомали высадились подразделения Объединенной оперативной группировки ООН (UNITAF) во главе с США. В октябре 1993-го в столице страны Могадишо в бою с боевиками погибли 18 американских солдат. После инцидента президент США Билл Клинтон вывел войска, Совбез ООН принял решение о прекращении мандата, а Сомали вскоре превратилось в базу пиратов Индийского океана.

Восточный Тимор

В 1975 году Восточный Тимор провозгласил независимость от Португалии и в том же году был оккупирован Индонезией. На протяжении четверти века индонезийской армии оказывал сопротивление Революционный фронт за независимый Восточный Тимор (FRETILIN). Жертвами войны и репрессий стали около 200 тыс. человек. В январе 1999 года Индонезия предоставила территории автономию и право проведения референдума о самоопределении. Для его успешной организации Совбез ООН учредил миссию UNTAET. В августе того же года 78,5% восточнотиморцев проголосовали за независимость, после чего вспыхнула волна насилия со стороны проиндонезийских ополченцев. Для поддержания порядка были развернуты миротворческие силы ООН во главе с Австралией и учреждена временная администрация ООН, которая действовала до официального объявления Восточного Тимора независимым государством (20 мая 2002 года).

Югославия

В 1998 году между этническими албанцами, проживавшими в Косово, и контролировавшими автономный край силами СРЮ начался вооруженный конфликт. После нескольких неудачных попыток ООН найти дипломатическое решение кризиса руководство США и НАТО объявили о необходимости военного вмешательства, чтобы предотвратить предполагаемый геноцид. 24 марта самолеты НАТО без санкции Совбеза ООН начали бомбардировку Югославии в рамках операции «Союзная сила». Удары продолжались 11 недель, в результате было достигнуто соглашение, которое привело к выводу югославских вооруженных сил из Косова и созданию Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (UNMIK), которая действует до сих пор. Операция вызвала широкие дебаты о законности действий НАТО. По данным югославской стороны, в ходе бомбардировок погибло более 2,5 тыс. человек, около 10 тыс. были ранены. Косово провозгласило независимость в 2008 году.

Сьерра-Леоне

Конфликт в Сьерра-Леоне начался в 1991 году, когда Объединенный революционный фронт (ОРФ) начал войну в целях свержения правительства. Армия Сьерра-Леоне сначала пыталась защитить режим, однако в 1992-м сама его свергла. В течение следующих десяти лет власть несколько раз переходила из рук в руки. В 1999 году между правительством и ОРФ было подписано мирное соглашение, после чего ООН учредила миссию UNAMSIL. Мандат предусматривал содействие выполнению соглашения, контроль за прекращением огня и разоружением. В 2000-м соглашение было сорвано, продолжились грабежи и убийства. Тогда мандат расширили, добавив в задачи защиту гражданских лиц. В мае 2000 года ОРФ начал наступление на позиции миссии и правительственных сил, захватив в заложники несколько сотен миротворцев. В ответ Великобритания провела военную операцию «Паллисер», эвакуировав иностранных граждан и стабилизировав обстановку в столице Фритауне. В 2002-м гражданская война завершилась, под наблюдением UNAMSIL в стране прошли всеобщие выборы. Мандат миссии завершился в 2005 году.

Афганистан

В 2001 году США и их союзники начали операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане, ставшую ответом на теракты 11 сентября в США. Основанием была резолюция Совбеза ООН, требующая призвать к ответу организаторов и исполнителей терактов. Международная коалиция вела боевые действия против исламистской террористической организации «Талибан». В 2002 году по просьбе тогдашнего правительства Афганистана для оказания помощи в создании основ устойчивого мира и развития ООН учредил политическую миссию UNAMA. Миссия координировала деятельность и сотрудничала с войсками коалиции. В 2021 году войска американской коалиции после двадцатилетнего пребывания покинули Афганистан. Боевики «Талибана» захватили Кабул и объявили о смене власти в стране. Миссия ООН была передислоцирована в Алма-Ату.

Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Первые городские поселения на территории Афганистана стали появляться около 3000 г. до н. э. Тогда регион заселили представители индо-иранских этнических групп. Фото: Reuters С VI века до н.э. и до начала Средневековья контроль над территорией Афганистана переходил от одного государства к другому. Среди них были персидские и индийские империи, эллинистические государства. Некоторое время Афганистан находился под властью племен скифов и гуннов Фото: Reuters Около 650 г. н.э. началось арабское вторжение в Афганистан. Арабы принесли в регион ислам, однако он распространился по всей территории Афганистана лишь в IX веке, когда была завоевана восточная часть страны Фото: wikipedia.org До середины XVIII века Афганистан находился в состоянии феодальной раздробленности, поделенный на многочисленные ханства. В 1747 году пуштуны основали Дурранийскую империю, которую часто рассматривают как предшественника современного Афганистана Фото: wikimedia.org До середины XVIII века Афганистан находился в состоянии феодальной раздробленности, поделенный на многочисленные ханства. В 1747 году пуштуны основали Дурранийскую империю, которую часто рассматривают как предшественника современного Афганистана Фото: Reuters В ходе второй англо-афганской войны (1878—1881 гг.) страна потеряла свою независимость, и на ее территории был установлен марионеточный режим Фото: Reuters После Третьей англо-афганской войны 1919 года, окончившейся поражением британцев, Афганистан провозгласил независимость Фото: Reuters С 1933 года королем страны становится Мухаммед Захир Шах. Он объявил о нейтралитете страны во время Второй мировой войны, наладил отношения с СССР и США Фото: Reuters В 1973 году в Королевстве Афганистан произошел переворот под предводительством бывшего премьера страны Мухаммеда Дауда. Страна была провозглашена республикой Фото: Reuters Дауд изгнал из Афганистана советских военных и политических советников и начал реформы, но в 1978 году в результате военного переворота был убит. К власти пришел генсек марксистской Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммед Тараки Фото: Reuters Ошибки проводимой партией политики «революционного нетерпения» привели к массовому недовольству режимом и росту вооруженного сопротивления. В стране начались восстания исламистов, в 1978 году переросшие в гражданскую войну Фото: Reuters Противостояние в высших эшелонах власти привело к убийству Тараки. Приход к власти Хафизуллы Амина и начало репрессий в стране не устроили власти СССР. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, спецназовцы штурмовали дворец Амина и убили его Фото: Reuters До 1989 года советские войска проводили военную операцию на территории Афганистана против моджахедов, которых политически и финансово поддерживали государства НАТО и богатые исламские страны Фото: Reuters В результате войны погибли 15 тыс. советских военнослужащих. После вывода войск СССР гражданская война в Афганистане продолжалась до 1992 года и окончилась победой моджахедов. Борьба между различными группировками продолжилась Фото: Reuters В 1994 году среди пуштунов зародилось радикальное движение «Талибан». В 1996 году талибы захватили Кабул и провозгласили основание Исламского Эмирата Афганистан Фото: Reuters «Талибан» продолжил введение в Афганистане норм фундаментального ислама. В то же время на севере страны противники талибов основали военное движение «Северный альянс» и фактически независимое государство Фото: Reuters После терактов 11 сентября 2001 года власти США при поддержке стран НАТО приняли решение о вторжении в Афганистан с целью борьбы с талибами, укрывшими у себя Усаму бен Ладена. Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября, а ровно через два месяца пал последний оплот талибов, город Кандагар, и движение перешло к партизанской войне Фото: Reuters Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября, а ровно через два месяца пал последний оплот талибов, город Кандагар, и движение перешло к партизанской войне На фото: пакистанцы в Карачи с плакатами в поддержку Усамы бен Ладена во время демонстрации, организованной воинствующий Исламский группировкой Фото: Reuters В 2004 году была принята конституция Афганистана, тогда же прошли президентские выборы, на которых победил Хамид Карзай (На фото) Фото: Reuters В 2005 году был впервые созван парламент страны. Коалиция начала постепенный вывод войск из Афганистана. В 2011 году было официально объявлено о начале вывода американского контингента из страны. Окончательный вывод войск США запланирован на конец 2014 года Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 20 Первые городские поселения на территории Афганистана стали появляться около 3000 г. до н. э. Тогда регион заселили представители индо-иранских этнических групп. Фото: Reuters С VI века до н.э. и до начала Средневековья контроль над территорией Афганистана переходил от одного государства к другому. Среди них были персидские и индийские империи, эллинистические государства. Некоторое время Афганистан находился под властью племен скифов и гуннов Фото: Reuters Около 650 г. н.э. началось арабское вторжение в Афганистан. Арабы принесли в регион ислам, однако он распространился по всей территории Афганистана лишь в IX веке, когда была завоевана восточная часть страны Фото: wikipedia.org До середины XVIII века Афганистан находился в состоянии феодальной раздробленности, поделенный на многочисленные ханства. В 1747 году пуштуны основали Дурранийскую империю, которую часто рассматривают как предшественника современного Афганистана Фото: wikimedia.org До середины XVIII века Афганистан находился в состоянии феодальной раздробленности, поделенный на многочисленные ханства. В 1747 году пуштуны основали Дурранийскую империю, которую часто рассматривают как предшественника современного Афганистана Фото: Reuters В ходе второй англо-афганской войны (1878—1881 гг.) страна потеряла свою независимость, и на ее территории был установлен марионеточный режим Фото: Reuters После Третьей англо-афганской войны 1919 года, окончившейся поражением британцев, Афганистан провозгласил независимость Фото: Reuters С 1933 года королем страны становится Мухаммед Захир Шах. Он объявил о нейтралитете страны во время Второй мировой войны, наладил отношения с СССР и США Фото: Reuters В 1973 году в Королевстве Афганистан произошел переворот под предводительством бывшего премьера страны Мухаммеда Дауда. Страна была провозглашена республикой Фото: Reuters Дауд изгнал из Афганистана советских военных и политических советников и начал реформы, но в 1978 году в результате военного переворота был убит. К власти пришел генсек марксистской Народно-демократической партии Афганистана Нур Мухаммед Тараки Фото: Reuters Ошибки проводимой партией политики «революционного нетерпения» привели к массовому недовольству режимом и росту вооруженного сопротивления. В стране начались восстания исламистов, в 1978 году переросшие в гражданскую войну Фото: Reuters Противостояние в высших эшелонах власти привело к убийству Тараки. Приход к власти Хафизуллы Амина и начало репрессий в стране не устроили власти СССР. В декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, спецназовцы штурмовали дворец Амина и убили его Фото: Reuters До 1989 года советские войска проводили военную операцию на территории Афганистана против моджахедов, которых политически и финансово поддерживали государства НАТО и богатые исламские страны Фото: Reuters В результате войны погибли 15 тыс. советских военнослужащих. После вывода войск СССР гражданская война в Афганистане продолжалась до 1992 года и окончилась победой моджахедов. Борьба между различными группировками продолжилась Фото: Reuters В 1994 году среди пуштунов зародилось радикальное движение «Талибан». В 1996 году талибы захватили Кабул и провозгласили основание Исламского Эмирата Афганистан Фото: Reuters «Талибан» продолжил введение в Афганистане норм фундаментального ислама. В то же время на севере страны противники талибов основали военное движение «Северный альянс» и фактически независимое государство Фото: Reuters После терактов 11 сентября 2001 года власти США при поддержке стран НАТО приняли решение о вторжении в Афганистан с целью борьбы с талибами, укрывшими у себя Усаму бен Ладена. Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября, а ровно через два месяца пал последний оплот талибов, город Кандагар, и движение перешло к партизанской войне Фото: Reuters Операция «Несокрушимая свобода» началась 7 октября, а ровно через два месяца пал последний оплот талибов, город Кандагар, и движение перешло к партизанской войне На фото: пакистанцы в Карачи с плакатами в поддержку Усамы бен Ладена во время демонстрации, организованной воинствующий Исламский группировкой Фото: Reuters В 2004 году была принята конституция Афганистана, тогда же прошли президентские выборы, на которых победил Хамид Карзай (На фото) Фото: Reuters В 2005 году был впервые созван парламент страны. Коалиция начала постепенный вывод войск из Афганистана. В 2011 году было официально объявлено о начале вывода американского контингента из страны. Окончательный вывод войск США запланирован на конец 2014 года Фото: Reuters Смотреть

Ливия

Волнения в Ливии начались в 2011 году на фоне стремительно меняющей арабский мир «арабской весны». Страной к тому моменту более 40 лет правил Муаммар Каддафи. Сначала противники режима организовали День гнева — демонстрации в пяти крупных городах, затем протесты охватили всю Ливию. Их подавили жестко, что привело к созданию повстанцами Переходного национального совета и началу полномасштабной гражданской войны. В марте 2011-го Совбез ООН принял резолюцию, устанавливающую над всей ливийской территорией зону, запрещенную для полетов, после чего НАТО начало военную операцию против режима Каддафи под названием «Одиссея. Рассвет». После свержения и убийства «братского вождя» сепаратистами Ливия перестала функционировать как единое государство. В сентябре того же года ООН учредила политическую миссию UNSMIL, задачей которой стала помощь в восстановлении мира, стабильности и государственных институтов. В 2014 году началась новая гражданская война. Страна так и осталась расколотой, став плацдармом для террористических группировок.