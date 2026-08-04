Жара обойдется в миллиарды

Аномальное пекло третий месяц царит в Европе. Высокая температура иссушает реки, останавливает атомные электростанции и приводит к лесным пожарам, передает Euronews. На этом фоне в Евросоюзе нарушается логистика и страдает агропром.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / AP Фото: Abdul Saboor / AP

Испания и Франция уже пережили рекордный 40-градусный пик. «Красный уровень» погодной опасности объявлен в Италии, Чехии, Германии и Венгрии. Обмеление Рейна и Дуная давит на немецкую, австрийскую, нидерландскую и французскую промышленность. Ограничиваются поставки сырья, топлива и готовой продукции, пишет Bild.

Пожары уничтожают недвижимость, предприятия, инфраструктуру и приводят к гибели людей. Из-за жары также серьезно страдает европейское сельское хозяйство, говорит житель Бонна Виктор Агаев:

«С температурой здесь совсем плохо: на улице около +35°C, влажность — 70%. Это тропический климат.

Такого здесь, в общем-то, практически никогда не было. Весь июль было очень-очень жарко. Для сельского хозяйства это, в принципе, плохо, потому что пропашные зерновые уже взошли и созрели значительно раньше — урожай будет очень низким. Но сейчас пока что не так страшно, как было, скажем, в 2024 году. Тогда деревья к этому времени года сбросили все, и многие с тех пор так и засохли. Постоянно говорят о количестве жертв, но надо понимать, о чем идет речь. Дело в том, что многие болезни просто развиваются быстрее, что приводит к печальному результату».

По оценке Financial Times, стихия уже нанесла Евросоюзу ущерб на €3 млрд. Синоптики прогнозируют самые жаркие дни в Румынии и Чехии на следующей неделе. По данным ВОЗ, в Европе избыточная смертность из-за высокой температуры составила 10 тыс. человек за два месяца. Эта проблема превращается в экономический фактор — рекордные нагрузки на систему здравоохранения и потеря рабочих часов. Скорая помощь в Праге не успевает реагировать на вызовы, рассказал “Ъ FM” чешский журналист Ондржей Соукуп:

«В данный момент на улице в Праге около +38°C, это действительно аномальная жара для наших условий. Пожарные службы в некоторых городах поставили цистерны на площади, чтобы распылять воду и охлаждать пространство. Кроме того, скорые стали чаще приезжать на вызовы — их частота увеличилась на 80% по сравнению с обычным временем. И прежде всего это, конечно же, связано с жарой».

Из-за падения темпов производства экономика Франции потеряет €900 млн, Венгрии — €450 млн, Испании — €276 млн, Германии — €230 млн. На фоне аномальной жары Венгрия впервые остановила работу АЭС «Пакш». Премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что трудности только начинаются. Но власти к ним готовы, поделился с “Ъ FM” житель Будапешта Анатолий Захарченко:

«В центре города на улицах бесплатно раздают воду. Атомную электростанцию остановили, но это, честно говоря, из экологии. У меня друг работает как раз в энергосистемах, и он сказал, что электростанция справилась бы и с тем количеством воды, которое есть. Просто она очень горячая — а это вредно для животных и рыб.

Ну да, жарко, но не забывайте, что мы не Турция, у нас нет высокой влажности.

Поэтому если на улице +40°C, можно просто зайти в тень, и там станет достаточно комфортно. Круизные корабли сейчас не могут ходить по одному из популярнейших маршрутов, потому что вода слишком низкая. Так же, как и большие баржи, которые перевозят песок, цемент и топливо. То есть для бизнеса это очень большая проблема».

28 июля в Румынии из-за обмеления Дуная также остановили первый реактор единственной атомной станции в стране — «Чернаводэ». Между тем власти Франции, Германии, Греции, Болгарии и Португалии ожидают, что температура начнет падать в течение ближайших двух недель. По данным Еврокомиссии, в среднем ущерб от пожаров и волн аномальной жары для всего ЕС составляет €2,5 млрд.

Леонид Пастернак