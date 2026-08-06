Открылся 79-й Международный кинофестиваль в Локарно
В главной конкурсной программы фестиваля в Локарно представлены 72 страны — от Вьетнама до Бразилии и от Индии до Украины. Обращает на себя внимание отсутствие Израиля и большое белое пятно в виде России. После 2022 года российское кино здесь практически отсутствует, хотя ранее занимало в программах фестиваля заметное место.
Самые известные имена конкурсантов нынешнего года — кореец Хон Сан-Су и канадец Дени Коте, не раз прежде бывавшие здесь и уже получавшие награды. Первый, мастер меланхоличных комедий и нарциссических притч, покажет фильм «Некуда опустить взгляд» — 35-й в его выдающейся карьере. Второй привезет не самую веселую, судя по названию, картину «Насилие над чужим телом».
Подробности — в материале «Спасение солнца и охота на человека».
Корейский режиссер Хон Сан-Су, один из самых именитых участников нынешнего кинофестиваля в Локарно, уже становился лауреатом этого фестиваля в 2015 году, получив главный приз «Золотой леопард». Он известен тем, что снимает по два фильма в год и часто представляет свои работы на Берлинале. Канадский режиссер Дени Коте также неоднократно участвовал в фестивале и получал награды.