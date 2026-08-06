Открылся 79-й Международный кинофестиваль в Локарно

В главной конкурсной программы фестиваля в Локарно представлены 72 страны — от Вьетнама до Бразилии и от Индии до Украины. Обращает на себя внимание отсутствие Израиля и большое белое пятно в виде России. После 2022 года российское кино здесь практически отсутствует, хотя ранее занимало в программах фестиваля заметное место.

Самые известные имена конкурсантов нынешнего года — кореец Хон Сан-Су и канадец Дени Коте, не раз прежде бывавшие здесь и уже получавшие награды. Первый, мастер меланхоличных комедий и нарциссических притч, покажет фильм «Некуда опустить взгляд» — 35-й в его выдающейся карьере. Второй привезет не самую веселую, судя по названию, картину «Насилие над чужим телом».

Подробности — в материале «Спасение солнца и охота на человека».