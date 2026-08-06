Спасение солнца и охота на человека

В швейцарском Локарно начался один из старейших международных кинофестивалей. Его программа стремится сочетать классику и новое кино. С места событий комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой сингапурского «Дома на Луне» Нельсона Йео стреляет в солнце и летит в космос — спасти умирающее светило

Фото: Momo Film Co Герой сингапурского «Дома на Луне» Нельсона Йео стреляет в солнце и летит в космос — спасти умирающее светило

Фото: Momo Film Co

Фестиваль в Локарно, приближающийся к юбилейной дате, по старшинству уступает только Венецианскому и является ровесником Каннского. И у него собственная изюминка: кинозал под открытым небом на 8 тыс. зрителей. Просмотры на центральной площади города — уникальная аттракция, привлекающая публику со всей Швейцарии и из соседнего Пьемонта. Не удивительно, что в программе «Пьяцца Гранде» обширно представлены итальянские, французские, немецкие фильмы, ведь все они сняты на языках, понятных большинству швейцарцев. Новинки швейцарского кино, разумеется, тоже здесь.

Правда, выбор киноклассики для показов под открытым небом ориентирован все же на универсальных американских мастеров — от Стивена Спилберга («Челюсти») до Дэвида Линча («Дикое сердце»). Но и тут уважительно учитываются итальянские корни Мартина Скорсезе и Роберта де Ниро — создателей «Таксиста», которого тоже покажут в один из вечеров на площади.

А героиней открытия фестиваля стала Изабелла Росселлини — дочь величайшего итальянского режиссера, отца неореализма Роберто Росселлини и одной из самых ярких звезд Голливуда шведки Ингрид Бергман. Природа не отдохнула на Изабелле, которая побывала и дизайнером моды, и журналисткой, и фотомоделью, и музой Дэвида Линча, а в итоге стала культовой актрисой и небезуспешно выступила в роли режиссера экспериментального кино. Росселлини вручили почетный приз Excellence Award за вклад в мировой кинематограф.

Что касается главной конкурсной программы фестиваля, география представленных работ гораздо шире, чем на «Пьяцца Гранде»: от Вьетнама до Бразилии и от Индии до Украины — 72 страны.

Обращает на себя внимание отсутствие Израиля и большое белое пятно в виде России. После 2022 года (тогда в конкурсе была показана «Сказка» Александра Сокурова) российское кино здесь практически отсутствует, хотя ранее занимало в программах фестиваля заметное место. Нет и русскоязычных фильмов, которые снимаются за границей: их количество не так велико, и обычно они оказываются либо в Канне, либо в Венеции. На Локарно их уже не хватает.

Самые известные имена конкурсантов нынешнего года — кореец Хон Сан-Су и канадец Дени Коте, не раз прежде бывавшие здесь и уже получавшие награды. Первый, мастер меланхоличных комедий и нарциссических притч, покажет фильм «Некуда опустить взгляд» — 35-й в его выдающейся карьере. Второй привезет не самую веселую, судя по названию, картину «Насилие над чужим телом».

Мрачные трансгрессивные темы характерны для многих конкурсных фильмов.

Вот еще один канадский, и еще одно «говорящее название»: «Охота на человека». Режиссер Уэйн Вапимуква берет за основу сюжет криминальной хроники и предлагает исследование корней молодежной преступности. По словам автора, его картина «рассказывает о двух молодых людях, сталкивающихся с пейзажем фантазии, изоляции и побега — из места, где видеоигры, культ маскулинности и национальная мифология начинают источать кровь при соприкосновении друг с другом».

С преступником в облике собственного сына сталкивается главный врач больницы в фильме Флорина Щербана «Тебе здесь не место». А немка Изабель Штевер, постановщица немецко-украинского фильма «Я редко просыпаюсь во сне», отслеживает проблемы трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и ставит вопрос о границах мужественности и женственности в условиях войны.

В то же время депрессивная реальность вытесняется во многих фильмах бегством в мир фантазии и мечты.

Герой сингапурского «Дома на Луне» режиссера Нельсона Йео стреляет в солнце и летит в космос, чтобы спасти умирающее светило, а возлюбленная отправляется его искать. Сказочные поиски любви и фантазийные путешествия в иные миры — в центре чилийской «Принцессы-ослицы» (режиссеры Кристобаль Леон и Хоакин Косинья). Так что зрителям фестиваля в Локарно будет обеспечена широкая палитра жанров, сюжетов и эмоций.