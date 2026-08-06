Власти Литвы обвинили Россию в подготовке атаки с помощью дронов ВСУ
Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что российские военнослужащие могут использовать БПЛА украинского производства для атак на в странах Балтии. Так он прокомментировал появившиеся в литовских СМИ утверждения со ссылкой на источники в военной разведке. Они утверждали, что ВС РФ якобы допускают применение перехваченных беспилотников ВСУ.
«У нас есть данные, свидетельствующие, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных атак на объекты критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что для этой цели Россия может использовать беспилотники украинского производства», — заявил министр LRT. Подробностей господин Каунас не привел.
Весной Служба внешней разведки России заявляла о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак на Россию с помощью дронов. Балтийские государства эту информацию опровергали. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в июле заявил, что у Москвы на этот счет есть «верифицированные данные».
Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин 4 июля 2026 года утверждал, что Латвия и другие страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для ударов украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре России, ссылаясь на «верифицированные данные». Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы еще в апреле 2026 года отрицали, что когда-либо разрешали Украине использовать свое воздушное пространство для таких ударов. При этом в мае 2026 года Служба внешней разведки России заявляла о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак с помощью беспилотников, но Латвия и Литва эту информацию не подтвердили.
В период с мая по июль 2026 года власти Литвы неоднократно фиксировали проникновение беспилотников в воздушное пространство страны: 17 мая обломки дрона упали в Утенском уезде, а 20 мая неизвестный беспилотник проник в воздушное пространство Вильнюса, что привело к приостановке работы аэропорта и общественного транспорта. В январе 2026 года власти Литвы обвинили Главное разведывательное управление России в двух попытках поджога инфраструктуры, связанной с поставками военной помощи Украине, заявив, что это могло быть частью более широкой координации с поджогами в Польше, Румынии и Чехии.