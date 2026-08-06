Власти Литвы обвинили Россию в подготовке атаки с помощью дронов ВСУ

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что российские военнослужащие могут использовать БПЛА украинского производства для атак на в странах Балтии. Так он прокомментировал появившиеся в литовских СМИ утверждения со ссылкой на источники в военной разведке. Они утверждали, что ВС РФ якобы допускают применение перехваченных беспилотников ВСУ.

«У нас есть данные, свидетельствующие, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных атак на объекты критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что для этой цели Россия может использовать беспилотники украинского производства», — заявил министр LRT. Подробностей господин Каунас не привел.

Весной Служба внешней разведки России заявляла о планах ВСУ использовать страны Балтии для атак на Россию с помощью дронов. Балтийские государства эту информацию опровергали. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в июле заявил, что у Москвы на этот счет есть «верифицированные данные».