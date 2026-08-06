Наехавший на толпу в Мюнхене афганец приговорен к пожизненному заключению

Суд в Мюнхене приговорил к пожизненному заключению 25-летнего афганца Фархада Нури, который в прошлом году на автомобиле въехал в участников уличной демонстрации в столице Баварии. Об этом сообщают ведущие мировые медиа, включая лондонскую Daily Mail. Вынося приговор, суд признал преступление «особо тяжким». В соответствии с германскими законами, это делает практически невозможным досрочное освобождение Фархада Нури.

Как уже сообщал «Ъ», прибывший в Германию и запросивший там убежище Фархад Нури совершил преступление утром 13 февраля. Он направил свой Mini Cooper на собравшихся в центре Мюнхена участников демонстрации, проводимой германским профсоюзом Ver.di с требованиями повышения зарплаты и увеличения отпусков. В ней принимали участие около 1,5 тыс. человек, в основном сотрудники детских садов, больниц и городских коммунальных служб.

В результате атаки два человека — 38-летняя женщина и ее двухлетняя дочь — погибли, более 40 были ранены. Как отмечали в полиции, автомобиль остановился только из-за того, что передние колеса потеряли сцепление с дорожным покрытием, из-за того что под автомобилем в результате «потери контакта колес с дорожным покрытием из-за лежавших перед автомобилем и под ним людей». При аресте Фархад Нури произнес слова «Аллах велик!».

По мнению прокуратуры, притом что преступление было совершено «по религиозным мотивам», сам Фархад Нури не был членом известных террористических организаций.

Николай Зубов