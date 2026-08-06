Самолет, летевший из Тюмени в Уфу, вернулся в аэропорт по техническим причинам

Экипаж самолета авиакомпании «ЮТэйр», следовавшего рейсом UTA1427 по маршруту Тюмень — Уфа (Республика Башкортостан), принял решение о возврате на аэродром вылета. Решение принято по техническим причинам, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Посадка была совершена в 15:40 по местному времени в штатном режиме. Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. «Кроме того, взято на контроль соблюдение авиакомпанией обязательных норм обслуживания более 120 пассажиров рейса»,— сообщили в ведомстве.

Ранее самолет авиакомпании «ЮТэйр», выполнявший рейс Ханты-Мансийск — Омск, также вернулся в аэропорт вылета по технической причине.

Полина Бабинцева