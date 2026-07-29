Летевший в Омск самолет вернулся в Ханты-Мансийск по технической причине

Экипаж самолета АТR-72 авиакомпании «ЮТэйр», выполнявшего рейс Ханты-Мансийск – Омск, 29 июля принял решение вернуться в аэропорт вылета по технической причине. Посадка прошла штатно, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На борту находились 60 пассажиров. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, ведомство контролирует соблюдение авиакомпанией требований по обслуживанию пассажиров рейса.

Ранее экипаж самолета ATR-72 авиакомпании Utair, следовавшего из Сургута в Барнаул, принял решение о вынужденном возврате на аэродром вылета. Причиной инцидента стала неисправность одной из бортовых систем.

Полина Бабинцева