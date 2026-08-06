Известного воронежского адвоката оштрафовали за попытку обмана клиента

Новоусманский райсуд Воронежской области признал известного в регионе адвоката Сергея Жеребятьева виновным в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, ему назначен штраф в 8 млн руб. с трехлетним запретом на адвокатскую деятельность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Сергей Жеребятьев (справа) во время судебного заседания по уголовному делу экс-главного архитектора Воронежа Антона Шевелева, февраль 2018 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Адвокат Сергей Жеребятьев (справа) во время судебного заседания по уголовному делу экс-главного архитектора Воронежа Антона Шевелева, февраль 2018 года

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Уголовное дело, которое расследовалось региональным управлением Следственного комитета, суд рассматривал с марта 2026 года. Следствие, с которым позднее согласился суд, считало, что в феврале прошлого года Жеребятьев, являвшийся представителем потерпевшего по уголовному делу, предложил подсудимому за 3 млн руб. оказать содействие в назначении условного срока. При этом адвокат знал, что гарантировать этого не мог.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Сергей Жеребятьев признал вину и был помещен под домашний арест.

Сергей Жеребятьев обладает статусом адвоката с 1997 года. Он является представителем совета адвокатской палаты региона по защите прав адвокатов при производстве обыска, а также возглавляет контору «Жеребятьев и партнеры».

Сергей Толмачев