Президент Мьянмы прибыл в Таиланд в попытке нормализовать отношения с АСЕАН
Мин Аун Хлаин, в прошлом глава военной хунты Мьянмы, а теперь и избранный по закону президент, отправился в Таиланд. Бангкок стремится восстановить отношения с соседней страной и возобновить ее деятельность в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), из которой Мьянму отстранили после военного переворота.
В Доме правительства Мин Аун Хлаина встретил почетный караул, после чего он направился на встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Глава таиландского правительства подчеркнул, что Таиланд — друг и партнер Мьянмы, а их сотрудничество «принесет ощутимую пользу народам обеих стран». По его словам, страны готовы к новой главе в энергетическом и экономическом сотрудничестве и к расширению торговли.
В ходе переговоров Мин Аун Хлаин, в свою очередь, пообещал добиться мира и экономического роста в своей стране, а также восстановить дипломатические связи с бывшими союзниками.
Проблемы с АСЕАН у Мьянмы начались в феврале 2021 года — тогда военные во главе с Мин Аун Хлаином добились отстранения от власти гражданского правительства нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. После прихода к власти военных началась гражданская война, которая продолжается по сей день. По данным правозащитных организаций, в результате погибли около 100 тыс. человек (армия Мьянмы эти данные не подтверждает).
Подробнее — в материале «Таиланд приоткрыл объятия Мьянме».
В апреле 2026 года парламент Мьянмы избрал главу военной хунты Мин Аун Хлаина президентом, легализовав военную власть спустя пять лет после переворота. Это произошло после парламентских выборов в декабре 2025-го и январе 2026 года, где большинство мест получила Партия солидарности и развития Союза, поддерживаемая военными. Перед этим, в феврале 2026 года, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетил Мьянму, где встретился с и. о. президента Мин Аун Хлаином и передал послание президента Владимира Путина, выразив поддержку руководству Мьянмы в связи с выборами.
Проблемы Мьянмы с АСЕАН начались в феврале 2021 года, когда военные во главе с Мин Аун Хлаином отстранили от власти гражданское правительство Аун Сан Су Чжи, обвинив в фальсификации выборов. Аун Сан Су Чжи была приговорена к 27 годам тюрьмы. После переворота АСЕАН представила "консенсус из пяти пунктов" для нормализации ситуации, но Мин Аун Хлаин его не выполнил, назвав противников террористами и отказав во встрече АСЕАН с Аун Сан Су Чжи. В результате, АСЕАН перестала приглашать лидера Мьянмы на саммиты.
Таиланд, в свою очередь, проявляет активность в отношениях с АСЕАН, где в июне 2026 года премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия — АСЕАН. Тогда господин Чанвиракун заявлял о готовности Таиланда увеличить турпоток из России и расширить сотрудничество в области туризма. В июле 2026 года министр иностранных дел Мьянмы Тин Маун Све на встрече с дипломатами АСЕАН в Бангкоке обсуждал возможности прекращения боевых действий в Мьянме и перспективы дальнейшего участия страны в работе АСЕАН.