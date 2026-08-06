Президент Мьянмы прибыл в Таиланд в попытке нормализовать отношения с АСЕАН

Мин Аун Хлаин, в прошлом глава военной хунты Мьянмы, а теперь и избранный по закону президент, отправился в Таиланд. Бангкок стремится восстановить отношения с соседней страной и возобновить ее деятельность в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), из которой Мьянму отстранили после военного переворота.

В Доме правительства Мин Аун Хлаина встретил почетный караул, после чего он направился на встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Глава таиландского правительства подчеркнул, что Таиланд — друг и партнер Мьянмы, а их сотрудничество «принесет ощутимую пользу народам обеих стран». По его словам, страны готовы к новой главе в энергетическом и экономическом сотрудничестве и к расширению торговли.

В ходе переговоров Мин Аун Хлаин, в свою очередь, пообещал добиться мира и экономического роста в своей стране, а также восстановить дипломатические связи с бывшими союзниками.

Проблемы с АСЕАН у Мьянмы начались в феврале 2021 года — тогда военные во главе с Мин Аун Хлаином добились отстранения от власти гражданского правительства нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи. После прихода к власти военных началась гражданская война, которая продолжается по сей день. По данным правозащитных организаций, в результате погибли около 100 тыс. человек (армия Мьянмы эти данные не подтверждает).

Подробнее — в материале «Таиланд приоткрыл объятия Мьянме».