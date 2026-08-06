Таиланд приоткрыл объятия Мьянме

Мин Аун Хлаин, в прошлом глава военной хунты Мьянмы, а теперь и избранный по закону президент, отправился в Таиланд. Бангкок стремится восстановить отношения с соседней страной и возобновить ее деятельность в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), из которой Мьянму отстранили после военного переворота. Правда, столкновения в Мьянме только усиливаются, а нормализация далека от завершения, подчеркивают в АСЕАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и президент Мьянмы Мин Аун Хлаин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и президент Мьянмы Мин Аун Хлаин

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Мин Аун Хлаин прибыл в Бангкок. Это его первый визит в Таиланд в качестве гражданского лидера Мьянмы. В Доме правительства его встретил почетный караул, после чего он направился на встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Глава таиландского правительства подчеркнул, что Таиланд — друг и партнер Мьянмы, а их сотрудничество «принесет ощутимую пользу народам обеих стран». По его словам, страны готовы к новой главе в энергетическом и экономическом сотрудничестве и к расширению торговли.

В ходе переговоров Мин Аун Хлаин, в свою очередь, пообещал добиться мира и экономического роста в своей стране, а также восстановить дипломатические связи с бывшими союзниками. «В международных отношениях, поскольку мы работали над укреплением дружественных отношений на благо и в интересах общества, мы также будем работать над улучшением отношений с АСЕАН»,— сказал лидер Мьянмы.

Проблемы с АСЕАН у Мьянмы начались в феврале 2021 года — тогда военные во главе с Мин Аун Хлаином добились отстранения от власти гражданского правительства нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи.

После прихода к власти военных началась гражданская война, которая продолжается по сей день. По данным правозащитных организаций, в результате погибли около 100 тыс. человек (армия Мьянмы эти данные не подтверждает).

Вскоре АСЕАН собрала внеочередной саммит, по итогам которого лидеры составили консенсус из пяти пунктов по нормализации в Мьянме. План предполагает немедленное прекращение насилия между сторонами конфликта; начало конструктивного диалога; назначение специального посланника страной—председателем АСЕАН, который будет посредником в переговорах; обеспечение гуманитарной помощи со стороны организации; посещение спецпосланником АСЕАН Мьянмы для встречи со всеми сторонами конфликта.

Мин Аун Хлаин этот план подписал, но никаких шагов по его выполнению не предпринял: противников хунты лидер Мьянмы назвал террористами, а во встрече АСЕАН с Аун Сан Су Чжи новые власти отказывали. В итоге лидеры ассоциации перестали приглашать в АСЕАН лидера Мьянмы, а вместо него предложили прислать «неполитического представителя». Нейпьидо счел такой шаг нарушением принципов ассоциации.

В нынешнем году, стремясь легализовать свою власть спустя годы военного правления, Мин Аун Хлаин, находящийся под санкциями ряда западных стран и в розыске Международного уголовного суда за преступления против человечности, решил покинуть пост верховного главнокомандующего (он занимал его с 2011 года) и выдвинулся кандидатом в президенты. 3 апреля 429 из 584 парламентариев подержали его назначение главой государства. Таким образом, вместо укоренившегося определения «лидер военной хунты» он получил официальный статус президента.

Смена военной формы на гражданский костюм не решила ключевой проблемы: гражданская война в Мьянме не только не затихает, но, судя по всему, разгорается с новой силой.

Правозащитный проект Armed Conflict Location & Event Data Project в конце июля сообщил, что после изменения структуры военного командования «гражданское население подвергается все более жестким репрессиям со стороны военных и усиленным бомбардировкам с воздуха». По данным организации, в первой половине этого года погибли около 450 гражданских лиц.

Как писал Reuters со ссылкой на представителей повстанческих группировок и экспертов, под началом верховного главнокомандующего Йе Вин Оо, давнего соратника Мин Аун Хлаина, военные начали наступление в нескольких приграничных регионах, в том числе в приграничной зоне с важнейшими месторождениями редкоземельных металлов.

Очевидно, что нормализация отношений Мьянмы с АСЕАН «еще далека от завершения», заметила спецпосланник ассоциации Тереза Лазаро. Эксперты призывали Таиланд сохранять баланс во взаимодействии с соседней страной: хотя Бангкок может стать важным мостом для возобновления диалога, в том числе о мире, контакты таиландских властей с Мин Аун Хлаином в качестве попытки легитимизировать его власть на внешней арене могут вызвать международную критику прежде всего в адрес Таиланда.

Лусине Баласян