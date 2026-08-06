Жителям Алушты раздадут портативные газовые плиты из-за проблем с электричеством
Малообеспеченные жители негазифицированных населенных пунктов в Большой Алуште получат портативные газовые плиты с баллончиками. Об этом заявила глава местной администрации Галина Огнева. По ее словам, представители льготной категории в этом районе Крыма уже обеспечены баллонным газом.
Для малоимущих и многодетных семей, проживающих в многоквартирных домах, отметила госпожа Огнева, приобретены и будут бесплатно розданы портативные газовые плиты с баллончиками. В администрации муниципального образования уже принимают соответствующие заявки. Меры поддержки, подчеркнула чиновница, связаны с регулярными проблемами с энергоснабжением.
«Аварийные бригады "Крымэнерго" делают все возможное для восстановления электрической подстанции, разрушенной в ходе вражеских атак. Работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме... Все вопросы по работе ресурсоснабжающих организаций находятся на моем личном контроле»,— добавила госпожа Огнева.
Населенные пункты Южного берега Крыма, в том числе Ялта, Алупка и Алушта, третью неделю сталкиваются с отключениями электричества из-за регулярных атак беспилотников ВСУ. 3 августа власти Алушты сообщили об очередной крупной аварии на высоковольтных линиях электропередачи. Для жителей Ялты стали разворачивать работу полевых кухонь во дворах, чтобы люди смогли приготовить себе горячую еду.