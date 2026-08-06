Жителям Алушты раздадут портативные газовые плиты из-за проблем с электричеством

Малообеспеченные жители негазифицированных населенных пунктов в Большой Алуште получат портативные газовые плиты с баллончиками. Об этом заявила глава местной администрации Галина Огнева. По ее словам, представители льготной категории в этом районе Крыма уже обеспечены баллонным газом.

Для малоимущих и многодетных семей, проживающих в многоквартирных домах, отметила госпожа Огнева, приобретены и будут бесплатно розданы портативные газовые плиты с баллончиками. В администрации муниципального образования уже принимают соответствующие заявки. Меры поддержки, подчеркнула чиновница, связаны с регулярными проблемами с энергоснабжением.

«Аварийные бригады "Крымэнерго" делают все возможное для восстановления электрической подстанции, разрушенной в ходе вражеских атак. Работы ведутся ежедневно в круглосуточном режиме... Все вопросы по работе ресурсоснабжающих организаций находятся на моем личном контроле»,— добавила госпожа Огнева.

Населенные пункты Южного берега Крыма, в том числе Ялта, Алупка и Алушта, третью неделю сталкиваются с отключениями электричества из-за регулярных атак беспилотников ВСУ. 3 августа власти Алушты сообщили об очередной крупной аварии на высоковольтных линиях электропередачи. Для жителей Ялты стали разворачивать работу полевых кухонь во дворах, чтобы люди смогли приготовить себе горячую еду.

Александр Дремлюгин, Симферополь