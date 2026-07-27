В Ялте горячую пищу для жителей будут готовить на полевых кухнях

Для жителей Ялты, в чьих домах нет газа, организуют работу кухонь во дворах, чтобы можно было приготовить горячую еду. Об этом сообщил первый замглавы администрации курортного города Сергей Олефиренко.

«Сейчас актуализируем списки и для каждого многоквартирного дома, где нет газа, организуем площадки для приготовления пищи — установим плиты, столы и палатки во дворах. Будем просить старших домов подключаться к организации — надеюсь на содействие»,— рассказал чиновник.

По его словам, помощь необходима жителям более 1,5 тыс. многоквартирных домов. Местные власти параллельно прорабатывают вопрос с предпринимателями о продаже готовых обедов по себестоимости, сообщил чиновник.

На курортах Южного берега Крыма, в том числе в Ялте, Алупке, Алуште, уже несколько недель происходят частые отключения электричества из-за регулярных атак беспилотников вооруженных сил Украины.

Александр Дремлюгин, Симферополь