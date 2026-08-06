Глава ФБР заявил о беспрецедентном сотрудничестве с Россией и Китаем
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что он «выстроил беспрецедентные связи» с правоохранительными органами России и Китая. Господин Пател рассказал об этом в интервью Reuters.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател
Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP
По словам главы ФБР, страны тесно сотрудничают в области борьбы с международной преступностью, в частности с наркоторговлей, кибермошенничеством и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Reuters пишет, что, по мнению критиков, такое взаимодействие с Россией и Китаем может угрожать безопасности США.
Господин Пател, говоря о «новых и динамичных отношениях» с правоохранителями России и Китая, рассказал, что ФБР совместно с Россией отслеживает деятельность преступных сетей. «Такое не происходит в одночасье. Мы работаем над этим 15 месяцев»,— заявил он. Деталей он не представил. В посольстве России в Вашингтоне и в пресс-службе Кремля Reuters не прокомментировали эти данные.
Что же до Китая, то, по словам господина Патела, правоохранительные структуры обеих стран проводят и совместные операции. В частности, в мае ФБР, Министерство общественной безопасности Китая и полиция Дубая провели в этом эмирате масштабную операцию. По данным ФБР, тогда был раскрыт центр кибермошенничества, арестовано около 300 подозреваемых, конфисковано $300 млн и освобождены тысячи жертв торговли людьми.
Ранее сообщалось, что в июле господин Пател посетил Китай. По данным СМИ, в октябре он также собирается приехать в Россию.
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател планирует посетить Россию до конца 2026 года, как сообщает Politico со ссылкой на источники. Поездка может быть запланирована на 14–15 октября, при этом он намерен посетить Москву и Санкт-Петербург, а принимающей стороной, скорее всего, станет Федеральная служба безопасности (ФСБ).
В Кремле не подтверждают информацию о визите, отмечая, что подобные встречи обычно проходят в непубличном режиме. По данным Politico, визит может быть связан с продолжающимися разногласиями между Вашингтоном и Москвой по украинскому конфликту, хотя также высказываются предположения о цели узнать, как работала связь между администрацией Байдена и украинским правительством. Сенат США утвердил Кэша Патела в должности директора ФБР в феврале 2025 года.
Контакты между спецслужбами России и США поддерживались даже при предыдущей американской администрации, возглавляемой Джо Байденом, с которым у Москвы были сложные отношения. В прошлом стороны предпринимали совместные усилия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком и кибермошенничеством, что приводило к успешным результатам.