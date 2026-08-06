Глава ФБР заявил о беспрецедентном сотрудничестве с Россией и Китаем

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател заявил, что он «выстроил беспрецедентные связи» с правоохранительными органами России и Китая. Господин Пател рассказал об этом в интервью Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател

Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

По словам главы ФБР, страны тесно сотрудничают в области борьбы с международной преступностью, в частности с наркоторговлей, кибермошенничеством и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Reuters пишет, что, по мнению критиков, такое взаимодействие с Россией и Китаем может угрожать безопасности США.

Господин Пател, говоря о «новых и динамичных отношениях» с правоохранителями России и Китая, рассказал, что ФБР совместно с Россией отслеживает деятельность преступных сетей. «Такое не происходит в одночасье. Мы работаем над этим 15 месяцев»,— заявил он. Деталей он не представил. В посольстве России в Вашингтоне и в пресс-службе Кремля Reuters не прокомментировали эти данные.

Что же до Китая, то, по словам господина Патела, правоохранительные структуры обеих стран проводят и совместные операции. В частности, в мае ФБР, Министерство общественной безопасности Китая и полиция Дубая провели в этом эмирате масштабную операцию. По данным ФБР, тогда был раскрыт центр кибермошенничества, арестовано около 300 подозреваемых, конфисковано $300 млн и освобождены тысячи жертв торговли людьми.

Ранее сообщалось, что в июле господин Пател посетил Китай. По данным СМИ, в октябре он также собирается приехать в Россию.

Яна Рождественская