Отторжение Монреаля

В Монреале на National Bank Open Presented by Rogers, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,4 млн, свои первые же матчи проиграли все три российских теннисиста — Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов. Выбыл на самом старте и Александр Зверев из Германии, который занимает в классификации АТР третье место и потерял шанс приблизиться к ее лидеру итальянцу Яннику Синнеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Даниил Медведев Фото: Graham Hughes / The Canadian Press / AP Андрей Рублев Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Карен Хачанов Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Следующая фотография 1 / 3 Даниил Медведев Фото: Graham Hughes / The Canadian Press / AP Андрей Рублев Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters Карен Хачанов Фото: Eric Bolte-Imagn Images / Reuters

Канадский мужской «мастерс», который по четным годам проходит в Монреале, а по нечетным — в Торонто, всегда считался одним из самых непредсказуемых турниров АТР этой категории. Дело в том, что одни представители мировой элиты, которые достаточно далеко прошли по сетке Wimbledon, зачастую предпочитают возобновить игровую практику лишь в середине августа на следующем «тысячнике» в Цинциннати, другие не успевают адаптироваться к харду после июльской грунтовой серии небольших европейских соревнований, а третьи просто находятся не в лучшей форме и сразу попадают на достаточно сильных соперников.

В числе последних оказался и Даниил Медведев, шестая ракетка мира, которому в 1/32 финала достался голландец Ботик ван де Зандсхюлп.

Ранее россиянин встречался с этим теннисистом четыре раза и неизменно выигрывал. Но на этот раз 70-й номер классификации АТР, который два года назад на US Open одолел тогдашнюю третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, уверенно взял первый сет, а во втором, ведя 3:0 и упустив преимущество, оставил за собой тай-брейк.

В итоге — 6:3, 7:6 (7:5) за 1 час 40 минут. Для Медведева это был первый матч после расставания со шведским тренером Томасом Юханссоном, с которым он закончил работу на Wimbledon. Имя нового тренера россиянина пока неизвестно. Зато очевидно, что в Монреале Медведев упустил хороший шанс пополнить запас рейтинговых очков, необходимых для попадания на итоговый турнир Nitto АТР Finals в Турине. Набрав на данный момент с начала сезона 2530 баллов, он занимает в АТР Race пятую позицию, которая в скором времени может оказаться достаточно уязвимой.

Карен Хачанов, дошедший в прошлом году до финала National Bank Open, сейчас на высокие места, увы, на претендует. Его нынешняя 39-я позиция в рейтинге АТР является отражением хронических неудач в ходе нынешнего сезона. Очередным фиаско Хачанова стал монреальский проигрыш 24-летнему французу Теренсу Атману, находящемуся в середине топ-100. В ночь на четверг по московскому времени россиянин уступил — 4:6, 6:7 (3:7).

Дем раньше Андрей Рублев, взявший в июле титул на грунтовом состязании категории 250 в шведском Бостаде, упустил пять матчболов в третьей партии матча против талантливого 21-летнего китайца Шан Цзюньчэна, который из-за травмы не выступал с февраля по июль и за это время откатился из первой сотни на 281-е место. Результат той встречи — 5:7, 6:4, 6:7 (5:7).

Но главной неожиданностью «тысячника» в Монреале пока все же является неудача Александра Зверева.

Немецкий теннисист, который выиграл Roland Garros, дошел до финала Wimbledon и на данный момент считается главным конкурентом итальянца Янника Синнера в споре за звание первой ракетки мира, уступил голландцу Таллону Грикспору — 7:6 (7:3), 2:6, 4:6. Зверев упустил возможность приблизиться в рейтинге к Синнеру, который в Канаде не выступает. Видимо, их спор продолжится в середине августа в Цинциннати, куда, кстати, не приедет Карлос Алькарас, продолжающий восстанавливаться после весенней травмы кисти, но зато впервые за три года собирается прилететь сербский ветеран Новак Джокович, как следует настраивающийся на US Open.

Евгений Федяков