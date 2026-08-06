Советник президента Ямпольская вслед за ректором МГИМО призвала пересмотреть прием олимпиадников в вузы
Ямпольская: нужно оптимизировать систему поступления в вузы по итогам олимпиад
Советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская предложила оптимизировать перечень олимпиад, дающих преференции при поступлении в вузы.
«Тут вопрос к министерству образования и науки. Мы все заинтересованы в том, чтобы ни один способный, талантливый ребенок, желающий учиться и работать в России, не был нами потерян»,— сказала госпожа Ямпольская (цитата по ТАСС). Она отметила, что набравшие высокие баллы на ЕГЭ выпускники не могут получить бюджетные места из-за поступающих по результатам олимпиад.
Елена Ямпольская также заявила, что необходимо удостовериться в полной прозрачности олимпиад и в том, что их результат точно так же отражает объективную картину знаний ребенка, как и балл на ЕГЭ.
Накануне ввести квоты для олимпиадников при поступлении в вузы предложил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов. Они должны занимать не более 10–15% бюджетных мест, уточнял ректор.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из перечня Минобрнауки могут поступить в вузы без вступительных испытаний, если наберут по профильному предмету на ЕГЭ 75 баллов. Какие олимпиады из перечня засчитываются для получения льготы, определяет сам вуз. Сейчас в список Минобрнауки входят 83 олимпиады.
Идея квотирования бюджетных мест в вузах для олимпиадников, предложенная ректором МГИМО Анатолием Торкуновым, предусматривает, что квота должна составлять не более 10–15% от общего числа мест. Господин Торкунов подчеркнул, что в некоторых вузах после приоритетного зачисления победителей и призеров олимпиад на общем конкурсе не остается бюджетных мест. Например, в МГИМО в 2026 году олимпиадники заняли 57% от общего бюджетного приема, что составило 255 человек.
В 2026 году вузы зафиксировали увеличение числа олимпиадников, что привело к дефициту бюджетных мест по отдельным направлениям. В РУДН без вступительных испытаний было зачислено 319 победителей и призеров олимпиад, что на 11% больше, чем в прошлом году. В 17 конкурсных группах этого вуза, включая международные отношения и государственное и муниципальное управление, все бюджетные места были заняты олимпиадниками. Московский Политех также принял 52 олимпиадника против 38 годом ранее, и на некоторых инженерных программах большая часть мест уже распределена.