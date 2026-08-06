Советник президента Ямпольская вслед за ректором МГИМО призвала пересмотреть прием олимпиадников в вузы

Советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская предложила оптимизировать перечень олимпиад, дающих преференции при поступлении в вузы.

«Тут вопрос к министерству образования и науки. Мы все заинтересованы в том, чтобы ни один способный, талантливый ребенок, желающий учиться и работать в России, не был нами потерян»,— сказала госпожа Ямпольская (цитата по ТАСС). Она отметила, что набравшие высокие баллы на ЕГЭ выпускники не могут получить бюджетные места из-за поступающих по результатам олимпиад.

Елена Ямпольская также заявила, что необходимо удостовериться в полной прозрачности олимпиад и в том, что их результат точно так же отражает объективную картину знаний ребенка, как и балл на ЕГЭ.

Накануне ввести квоты для олимпиадников при поступлении в вузы предложил ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов. Они должны занимать не более 10–15% бюджетных мест, уточнял ректор.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из перечня Минобрнауки могут поступить в вузы без вступительных испытаний, если наберут по профильному предмету на ЕГЭ 75 баллов. Какие олимпиады из перечня засчитываются для получения льготы, определяет сам вуз. Сейчас в список Минобрнауки входят 83 олимпиады.