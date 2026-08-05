Ректор МГИМО предложил ввести квоты для олимпиадников при поступлении в вузы
Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов призвал рассмотреть идею квотирования бюджетных мест в вузах для олимпиадников. Эта квота должна составлять не более 10–15%. Такой идеей господин Торкунов поделился в интервью «Российской газете».
Сейчас в некоторых вузах на общем конкурсе не остается бюджетных мест после приоритетного зачисления победителей и призеров олимпиад, подчеркнул Анатолий Торкунов. В МГИМО в этом году олимпиадники заняли 57% от общего бюджетного приема — 255 человек. Участники олимпиад уже полностью заняли бюджетные места по направлениям «Государственное и муниципальное управление». Менее пяти мест осталось на «Торговом деле», «Политологии» и «Социологии», от четверти до трети мест — на «Международных отношениях», «Юриспруденции» и «Журналистике».
Для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из официального перечня Минобрнауки предусмотрена возможность зачисления без вступительных испытаний. Какие олимпиады из перечня засчитываются для получения льготы, определяет сам вуз. Чтобы воспользоваться возможностью, выпускник должен сдать ЕГЭ по профильному предмету олимпиады минимум на 75 баллов.
В 2026 году российские вузы завершили прием документов на бюджетные программы бакалавриата и специалитета 25 июля, при этом окончательные конкурсные списки были опубликованы 27 июля. Абитуриенты, имеющие льготы, включая победителей олимпиад, и целевики должны были подать согласие на зачисление до 1 августа. Приказы о зачислении по приоритетному праву были выпущены 3 августа, а по результатам ЕГЭ — 7 августа. В эти даты впервые действовали «дни тишины», когда нельзя было подать или отозвать согласие.
Минобрнауки планировало сократить число олимпиад, дающих льготы для поступления, а также установить квоту на число бюджетных мест для олимпиадников не более 70% от государственного финансирования. Ведомство также собиралось изменить порядок поступления, зачисляя на бюджет только победителей и призеров состязаний за 11-й класс и только обладателей дипломов олимпиад первого или второго уровня.
В 2025 году из общего числа бюджетных мест только 6% были заняты по отдельной квоте (для участников СВО и их детей). С 2026-2027 учебного года вузы не смогут перенаправлять невостребованные целевые места сразу в общий конкурс; сначала они будут предлагаться абитуриентам, имеющим право на льготные условия зачисления, включая участников СВО и их детей. Если места окажутся незаполненными, они затем попадут в общий конкурс. Эта новая система, по мнению экспертов, может снизить шансы поступления по общему конкурсу в ведущие вузы, поскольку дополнительные места туда будут поступать реже.