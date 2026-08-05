Ректор МГИМО предложил ввести квоты для олимпиадников при поступлении в вузы

Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов призвал рассмотреть идею квотирования бюджетных мест в вузах для олимпиадников. Эта квота должна составлять не более 10–15%. Такой идеей господин Торкунов поделился в интервью «Российской газете».

Сейчас в некоторых вузах на общем конкурсе не остается бюджетных мест после приоритетного зачисления победителей и призеров олимпиад, подчеркнул Анатолий Торкунов. В МГИМО в этом году олимпиадники заняли 57% от общего бюджетного приема — 255 человек. Участники олимпиад уже полностью заняли бюджетные места по направлениям «Государственное и муниципальное управление». Менее пяти мест осталось на «Торговом деле», «Политологии» и «Социологии», от четверти до трети мест — на «Международных отношениях», «Юриспруденции» и «Журналистике».

Для победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад из официального перечня Минобрнауки предусмотрена возможность зачисления без вступительных испытаний. Какие олимпиады из перечня засчитываются для получения льготы, определяет сам вуз. Чтобы воспользоваться возможностью, выпускник должен сдать ЕГЭ по профильному предмету олимпиады минимум на 75 баллов.