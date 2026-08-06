«Аптечная сеть 36,6» купила московского фармритейлера «Диалог»

ПАО «Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») купило московскую сеть «Диалог», сообщили «Ъ» в «36,6». По условиям сделки ПАО получит шесть юрлиц и 83 торговые точки «Диалога» из 89.

Речь идет об ООО «Диалог Столица», ООО «Диалог Запад», ООО «Диалог Центр», ООО «Диалог Север», ООО «Диалог Восток», ООО «Диалог Юг». Совокупная выручка этих структур по итогам 2025 года составила 3,3 млрд руб., показав рост на 1% год к году. При этом общая прибыль сократилась на 66%, до 54,8 млн руб.

Стоимость сделки и другие ее параметры не раскрываются. По оценке источника «Ъ» на инвестрынке, активы «Диалога» могли обойтись «Аптечной сети 36,6» в 450–800 млн руб., или примерно в 5,4–9,6 млн руб. за аптеку.

Сеть «Диалог» работает в Москве и Подмосковье. Она создана в 2003 году Ольгой Давыдовой, до этого развивавшей фармдистрибутора «Витта компани». Сеть занимает 41-е место в рейтинге DSM Group с рыночной долей 0,16%, ее оборот в первом квартале 2026 года составил 1 млрд руб., увеличившись на 15% год к году.

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