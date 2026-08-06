«Аптечная сеть 36,6» купила московского фармритейлера «Диалог»
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») купило московскую сеть «Диалог», сообщили «Ъ» в «36,6». По условиям сделки ПАО получит шесть юрлиц и 83 торговые точки «Диалога» из 89.
Речь идет об ООО «Диалог Столица», ООО «Диалог Запад», ООО «Диалог Центр», ООО «Диалог Север», ООО «Диалог Восток», ООО «Диалог Юг». Совокупная выручка этих структур по итогам 2025 года составила 3,3 млрд руб., показав рост на 1% год к году. При этом общая прибыль сократилась на 66%, до 54,8 млн руб.
Стоимость сделки и другие ее параметры не раскрываются. По оценке источника «Ъ» на инвестрынке, активы «Диалога» могли обойтись «Аптечной сети 36,6» в 450–800 млн руб., или примерно в 5,4–9,6 млн руб. за аптеку.
Сеть «Диалог» работает в Москве и Подмосковье. Она создана в 2003 году Ольгой Давыдовой, до этого развивавшей фармдистрибутора «Витта компани». Сеть занимает 41-е место в рейтинге DSM Group с рыночной долей 0,16%, ее оборот в первом квартале 2026 года составил 1 млрд руб., увеличившись на 15% год к году.
Подробности — в материале «Ъ» «Средство для роста».
ПАО «Аптечная сеть 36,6», развивающая бренды «36.6» и «Горздрав», продолжает наращивать свое присутствие на московском рынке за счет приобретения небольших сетей. За месяц до сделки по покупке «Диалога» группа выкупила 45 аптек сети «Трика», а ранее приобретала сети «Аптека для бережливых» и «Мицар» в 2024 году, которые были интегрированы в первом полугодии 2025 года.
Стратегия поглощения небольших сетей используется и другими крупными игроками на фармрынке, однако они преимущественно расширяются за пределами столичного региона. Например, на той же неделе, когда была совершена сделка с «Диалогом», «Ригла» приобрела воронежскую сеть «Здоровый город», а «Неофарм» стал владельцем астраханской сети «На здоровье».
Продажа розничного дивизиона «Диалога» является рациональным шагом для его собственника, Ольги Давыдовой, поскольку позволяет избавиться от низкомаржинальной розницы и сохранить более прибыльный дистрибьюторский бизнес «Витта компани». В 2025 году выручка «Витта компани» составила 15,2 млрд руб., увеличившись на 4,8% год к году, при этом чистая прибыль снизилась на 3,5%, до 40,9 млн руб.