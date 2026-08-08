Сегодня исполняется 53 года председателю Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, заведующему кафедрой медиакоммуникаций МГИМО МИД России Владимиру Легойде

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Легойда

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Владимир Легойда

Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Его поздравляет ведущий научный сотрудник Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, лауреат премий «Большая книга», «Ясная поляна» и имени А. Солженицына, писатель, литературовед Евгений Водолазкин:

— Владимир Легойда, помимо прочих своих должностей, главный редактор журнала «Фома», издания в высшей степени успешного. Успешного как в нынешнем значении этого слова, так и в древнерусском, ведь в Древней Руси слово «успех» означало прежде всего пользу. Сочетание двух этих смыслов в одном журнале сейчас считается делом почти невозможным. Опыт Легойды говорит: нет, это возможно. Человеку свойственно сомневаться, что и подтверждает история Фомы. Умный и спокойный диалог зачастую гораздо важнее величавого монолога с кафедры. С днем рождения, Владимир Романович, и — счастливых сомнений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»