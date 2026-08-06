В Брянской области при атаке БПЛА погибли два человека

В Суземском районе Брянской области дрон-камикадзе ударил по движущемуся легковому автомобилю. Водитель умер на месте, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук. Другой беспилотник ВСУ ударил по Новозыбкову, там также погиб мужчина.

В Погарском районе дрон-камикадзе атаковал еще один легковой автомобиль, водитель с множественными ранениями доставлен в больницу. По словам господина Ковальчука, также пострадали пять мирных жителей, их госпитализировали. Повреждены несколько машин и автозаправочная станция.

«Искренние соболезнования родным погибших. Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка»,— добавил врио губернатора.

Сегодня утром в Брянской области при атаке дрона были ранены четыре человека. Регион граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам, на его территории действуют режим КТО и режим ЧС.