Минобороны Белоруссии провело учения по перехвату БПЛА

Министерство обороны Белоруссии отчиталось о проведении тренировки по перехвату БПЛА с использованием реального вооружения, следует из сообщения ведомства в Telegram.

В подготовке участвовали военные одного из подразделений 56-го зенитного ракетного полка. Они перехватывали воздушные цели на различных высотах и скоростях.

«Все привлекаемые к тренировке расчеты своевременно обнаружили и условно поразили контрольные цели, подтвердив высокую готовность к обеспечению неприкосновенности воздушных границ нашей страны»,— отметили в ведомстве.

Белорусское Минобороны также сообщало о проведении учений с Казахстаном с 3 по 9 августа. Во время тренировки военнослужащие должны отработать совместное ведение разведки, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.