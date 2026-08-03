Белорусский спецназ вылетел в Казахстан на совместные учения

Военнослужащие подразделений сил специальных операций Белоруссии вылетели в Казахстан для участия в военных учениях «Вершина братства — 2026». Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

Учения пройдут с 3 по 9 августа на учебном полигоне «Коктал» в Жетысуской области Казахстана. Военнослужащие отработают совместное ведение разведки, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности.

Между Белоруссией и Казахстаном действует соглашение о военном сотрудничестве. В октябре 2025 года министры обороны Белоруссии и Казахстана Виктор Хренин и Даурен Косанов подписали план наращивания сотрудничества в военной сфере.