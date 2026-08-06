«Барселона» ведет переговоры о трансфере лучшего игрока ЧМ-2026 Родри

Каталонский футбольный клуб «Барселона» изучает возможность подписания контракта с капитаном сборной Испании Родри. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, команда уже начала переговоры с представителями игрока и английским «Манчестер Сити», за который он выступает с 2019 года. Сообщается, что для перехода 30-летнего полузащитника «Барселоне» необходимо расстаться с некоторыми футболистами, чтобы «освободить место и укрепить финансовое положение».

Ранее журналист Николо Скира писал, что Родри согласовал условия контракта с мадридским «Реалом». По данным газеты As, сам игрок сообщал руководству «Барселоны», что в случае возвращения в чемпионат Испании он намерен продолжить карьеру только в столичном клубе.

В составе «Манчестер Сити» Родри завоевал 13 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов. Вместе со сборной Испании полузащитник выиграл чемпионаты мира и Европы. В 2024 году он стал обладателем «Золотого мяча».

Арнольд Кабанов