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Москвичей предупредили о грозе 6 и 7 августа

В Москве с 15:00 6 августа ожидаются гроза и ливневый дождь, порывы ветра усилятся до 17 м/с. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в Telegram.

Гроза продолжится до конца сегодняшнего дня. Днем и вечером 7 августа возможен град. Москвичам рекомендуют быть внимательнее на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Также синоптики предупреждали о ливнях в Москве и Подмосковье 8 августа. На следующий день прогнозируется переменная облачность без дождей.

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